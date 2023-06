Hermanos fueron baleados porque se resistieron a pagar cupo a mafias extranjeras en Piura

PNP investiga caso de hermanos baleados por mafias extranjeras.

La delincuencia y el sicariato siguen avanzando al norte del país. Esta vez fue en la ciudad de Piura, donde balearon a dos hermanos porque se negaron a pagar cupos. Según informó el noticiero de Latina, ambos jóvenes de nacionalidad venezolana fueron atacados por una mafia extranjera, el cual ya los venía amenazando desde semanas atrás.

Te puede interesar: Policía se va a la cárcel por cobrar coima de 500 soles a chofer de minivan en Piura

El hecho de sangre ocurrió exactamente en la ciudad de Talara en horas de la mañana, cuando las personas salían para ir a sus centros de labores. De acuerdo a la versión de los testigos, los hermanos venezolanos se dedicaban a limpiar autos y eran amedrentados por la posible banda “El Tren de Aragua”, el cual les exigía el pago semanal de 100 soles.

Los médicos del hospital de Talara están pidiendo unidades de sangre para poder salvarle la vida a uno de los hermanos baleados que logró sobrevivir. Sin embargo, su diagnóstico es reservado.

Detalles del crimen y ataque

Según fuentes policiales, informaron que, desde hace semanas, los hermanos estaban siendo amedrentados por la conocida mafia venezolana, el cual les exigía que semanalmente paguen un cupo de 100 soles para que puedan trabajar tranquilos cerca al mercado. Lo que expresaron algunos testigos, es que los dos sujetos no quisieron pagar más, pues ellos no ganaban tanto limpiando autos, por lo que la PNP no descarta que esto se haya tratado de un ajuste de cuentas.

Te puede interesar: Predicción del clima en Piura para antes de salir de casa este 28 de junio

Los ciudadanos venezolanos fueron acribillados al recibir más de 15 balazos en todo el cuerpo, ocasionándole la muerte a uno de ellos. Amigos del sobreviviente hacen un llamado especial a todas las personas que puedan apoyarlo, pues su estado es muy delicado.

Según comentó el reportero de Latina, hasta el momento en la ciudad de Talara van 74 personas asesinadas por bandas extranjeras que obligan a sus víctimas a pagar una cuota diaria, semanal o mensual para que los dejen trabajar tranquilo.

PNP investiga caso de hermanos baleados por mafias extranjeras.

PNP tras pasos de sicarios

Algo que también se informó es que la Policía Nacional del Perú, en su unidad de Criminalística, han organizado un equipo para hacerle frente a estas mafias que están operando en el norte del país y que hasta el momento son más de 70 personas que han muerto a manos de estos sicarios en su mayoría venezolanos.

Te puede interesar: Clima en Piura: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento para hoy

Es por eso que, como primera acción, los agentes del orden lograron capturar al presunto asesino de un hombre dentro de un bar ubicado en el asentamiento humano Jorge Chávez. El hecho se suscitó la noche del último sábado en la provincia de Talara.

Después de una exhaustiva labor de inteligencia por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), se logró la captura del delincuente conocido como ‘Negro Williams’ pocas horas después de cometer el homicidio.

Según fuentes policiales, existen dos posibles hipótesis sobre el motivo del crimen: la primera es que el individuo ingresó al bar con la intención de cometer un robo y se le escapó un disparo de forma accidental, y la segunda es que se trató de un asesinato por encargo.

PNP investiga caso de hermanos baleados por mafias extranjeras.

Recientemente, dos sujetos se hicieron pasar como clientes para ingresar una clínica y robar 20 mil soles. Esto sucedió en horas de la mañana y frente a varios pacientes.

El hecho ocurrió en la clínica La Florida, ubicada en la avenida Richard Cushing. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que estos ladrones sacaron sus armas de fuego y fueron de frente al área de caja tras amenazar a la trabajadora, revisaron todos los cajones encontrando el dinero.