Entretelones de la toma de mando: José Williams reveló que Dina Boluarte le pidió juramentar más tarde

El 7 de diciembre del 2022 es una fecha que los peruanos no olvidaremos. Esa mañana, de manera sorpresiva, el presidente Pedro Castillo dictó un autogolpe a través de un mensaje a la Nación. El Congreso de la República tomó la decisión de convocar a sesión y votó mayoritariamente por su destitución. Minutos después, Dina Boluarte juramentaba como la nueva mandataria. El saliente presidente del Parlamento, José Williams, contó entretelones de ese día.

En entrevista con RPP, el titular del Legislativo habló sobre la baja popularidad de la representación nacional; según IEP, apenas tiene un 6% de aprobación. “Me apena que podamos tener ese grado de aceptación. Obviamente, está en las acciones del Congreso. Pero esta es una representación con 130 personas que piensan diferente, con diferentes intereses, diferentes conceptos, y diferentes temperamentos. Le ha hecho daño el hecho de tener congresistas comprometidos con acusaciones”, aseveró.

Reconoció que no es fácil liderar a 130 personas, no es fácil liderar a una organización que sale de un periodo convulsionado, ya que Pedro Castillo “dejó al Estado en una situación deplorable”. Agregó que les tocó enfrentar una crisis que no se ha dado antes, que fue muy grave, pero “se contribuyó sustancialmente a solucionar ese problema y pudimos vacar al presidente de la República”.

Archivo - El presidente del Congreso peruano, José Williams (izquierda) y el senador José Cevasco colocan la banda presidencial a la vicepresidenta Dina Boluarte al ser nombrada nueva presidenta del país, el miércoles 7 de diciembre de 2022 en Lima, Perú.

Sobre el 7 de diciembre, Williams recordó con detalle ese día. Reconoció que hasta entonces no había mayor relación con Castillo, porque tenían distintas líneas. “Todos conocemos lo que sucedió, la reacción del Congreso fue rápida y muy buena. Terminamos vacándolo. A las 3 p.m. iba a ser la reunión, la comenzamos a las 12:10 y a las 12:45 o 1:15, no me acuerdo exactamente, ya el presidente estaba vacado”, contó.

Luego relata que salió de su oficina y llamó a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte. Lo curioso es que la funcionaria le pidió retrasar la toma de mando.

“Le conté lo que había sucedido y le pedí que vaya al Congreso porque teníamos que hacer la transferencia de mando, como corresponde constitucionalmente. Ella me dijo que podía ir en tal momento. Le dije ‘señora, el Pleno ha definido que es en tal momento, tiene que usted hacer lo posible por venir antes’. Ella me dijo que no había problema. Le dije que era necesario ir porque tenemos hora fijada. Llegó antes de la hora e hicimos un repaso, una corrida de cómo iban a ser las cosas”, indicó Williams.

El titular de la Mesa Directiva contó también que Boluarte reconoció que había habido un golpe. Sobre su actitud, recordó que no se le veía asustada, pero sí era consciente que tenía una responsabilidad grande.

¿Hubo presión?

José Williams negó haber recibido presión alguna por parte de los congresistas para actuar a favor o en contra de alguna medida. En esa línea, rememoró que tuvo dos intentos de ser retirado del Congreso. Por lo que reiteró que es fue una tarea fácil.

“Creo que el Congreso dentro de las limitaciones se llevó correctamente. Tenemos un Congreso que está bastante estable y puede funcionar. Pero ha habido momentos muy difíciles”, precisó.

Asimismo, se refirió a si meditó la posibilidad de asumir la presidencia en algún momento. “Yo asumí este cargo [de presidente del Congreso] con todas las responsabilidades. Si me hubiese tocado, es obvio que lo habría tenido que hacer, pero es una decisión que pasaba por el Congreso. No es lo que me movió a hacer las cosas”, dijo.