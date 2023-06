Rodrigo González no descarta aceptar invitación a ‘El Gran Chef Famosos’: “Le prendo fuego a todo”. | Amor y Fuego.

Katia Palma llegó al set de ‘Amor y Fuego’ para alborotar a los conductores de este espacio. Luego de responderle a Johanna San Miguel, la actriz contó que América Televisión nunca la llamó para ser conductora de ‘Esto es Habacilar’ y que tampoco hubo alguna intención para que ella sea el reemplazo de Renzo Schuller.

Asimismo, Rodrigo González le consultó a la actriz si en este momento formaba parte de algún canal de televisión, a lo que ella respondió con un rotundo no, pues de ser así, no habría asistido a magazine de Willax Televisión, esto debido a que no la hubieran dejado ir a otro programa.

En ese sentido, Katia Palma indicó que está a la espera de alguna oferta laboral para volver al mundo de la televisión. De inmediato, el popular ‘Peluchín’ le preguntó si ‘El Gran Chef Famosos’ se había contactado con ella para que sea parte de su nueva temporada, a lo que la actriz aseguró que no.

Katia Palma afirmó que no ha recibido el llamado de ningún programa de televisión.

Fue en ese momento que a la comediante se le ocurrió decirle al conductor de ‘Amor y Fuego’ que sea su compañero en este programa de cocina.

“Si me llaman y me dicen que traiga a un famoso para que me ayude, ¿irías?”, le consultó Katia Palma a Rodrigo González, quien señaló que ya no tiene problemas con el canal de San Felipe.

“Ahora ya no hay problemas con eso. (¿Ya no irías al canal?) De visita sí, porque ya no está Susana”, fue el comentario que emitió para sorpresa de la misma actriz.

Katia Palma conversa con los conductores de 'Amor y Fuego'.

Además, reveló que podría conversar con el dueño de Willax Televisión para que le den permiso para aparecer en otro canal como artista invitado. “Podría conversarlo con el emperador porque él sabe que yo pertenezco a Willax Televisión, pero, ¿qué tendría que preparar yo ahí?”, señaló.

En medio de las risas que generó este comentario de ‘Peluchín’, Katia Palma le prepuso envenenar la comida y dárselo a todos los colaboradores de Latina; sin embargo, él jugó con la idea de incendiar el canal.

“Yo si no le prendo fuego a la cocina, le prendo fuego a todo ahí. Me ha gustado esa idea”, sostuvo finalmente el conductor de ‘Amor y Fuego’, quien segundos después cambió de tema.

Rodrigo González entrevistó a Katia Palma.

‘El Gran Chef Famosos’ tendrá una segunda temporada

Aunque ‘El Gran Chef Famosos’ ya confirmó su segunda temporada, Latina Televisión no ha anunciado su fecha de estreno, esto debido a que permanecen ocho famosos en competencia. Asimismo, se cree que la nueva entrega se emitirá a mediados de julio.

“‘El Gran Chef Famosos’ se ha convertido en el programa de cocinas más visto por las familias peruanas. Por ello, renovaremos nuestro compromiso de seguir llevándoles entretenimiento sano y para todos”, sostuvo el canal de San Felipe en un comunicado, donde señaló que el programa ya alcanza los 600 mil espectadores.

Cabe precisar que ya se viene especulando qué famosos estarán en la nueva temporada, destacando la presencia de Katia Palma, la exjurado de ‘Yo soy’, junto con Alessandra Fuller, Mónica Torres, Mauricio Mesones y Antonio Pavón.