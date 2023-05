Quién es Franco Iza, el actor que le da vida a ‘Javier Alegría’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Franco Iza es hijo del conocido actor Miguel Iza. (Instagram)

La décima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ ha traído muchas sorpresas y nuevos rostros a la televisión peruana. Javier Alegría es uno de los últimos ingresos a la teleserie peruana que se ha ido ganando el cariño del público por su singular personalidad. Franco Iza es el nombre del actor que le da vida al nuevo talento de la producción nacional.

También conocido como “Japi”, es un estudiante de enfermería que estudia en el mismo instituto que July Flores. Ambos comenzaron una amistad cuando fueron asignados a realizar una tarea juntos. Sin embargo, el joven ya tenía en su corazón grabado el nombre de la sobrina de Charito, por lo que no se negó a ser su compañero en la tarea.

Poco a poco, Javier Alegría fue conociendo mejor a los Gonzales y llamó la atención por su inigualable personalidad. Y es que, se muestra como un chico tímido, dudoso de sus acciones y a la hora de reírse, llora. Al principio, todos piensan que siempre está triste; sin embargo, él se encarga de aclarar que no puede evitar derramar lágrimas cuando quiere reír.

En los recientes episodios de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se sabe que July le ha dado una oportunidad a Javier para iniciar con su historia de amor, luego de que Cristóbal le dejara en claro que está enamorado de otra chica. El nuevo romance de la teleserie ha dado mucho de qué hablar y los fanáticos comienzan a indagar sobre la vida del actor que encarna a Javier Alegría.

Captura.

¿Quién es Franco Iza?

Franco Iza Montoya tiene 33 años y ha desarrollado su talento en la actuación, producción, dirección y redacción de guiones. Es hijo de la actriz Natalia Montoya y el conocido actor Miguel Iza, quien ha actuado en cientos de producciones cinematográficas, televisivas y teatrales desde que empezó su carrera artística en 1983.

Proveniente de una familia ligada al arte, Franco Iza supo desde niño que su camino eran los reflectores y escenarios. Destacó desde muy joven en el rubro del entretenimiento, pues a sus 23 años se llevó el primer lugar del Festival de Dramaturgia Peruana Contemporánea ‘Sala de parto’ como guionista.

En una entrevista para un medio local, el actor peruano resaltó lo importante que fue su padre durante su formación. “Mi padre es el mejor profesor, pero sin duda también se aprende mucho de la vida. Del tomar mis decisiones, de aprender, de equivocarme. Él es el primero que lee mis textos, es mi guía, mi mayor crítico, pero no dejo de aprender por mi cuenta. Llegando el momento aprendemos el uno del otro”, dijo para la Agencia Andina.

Franco Iza y su padre. (Instagram)

Franco Iza contó en el programa ‘Mande quien mande’ que, actualmente, está trabajando junto a su papá en algunos talleres para futuros artistas. “Él se encarga de los talleres de actuación y yo dicto talles de dramaturgia que es escribir teatro, a veces lo ayudo en la actuación”, señaló muy contento.

Su talento en la escritura lo ha llevado en convertirse en parte de la producción de ‘Luz de Luna’ como guionista y es muy activo en redes sociales, ya que comparte con sus seguidores su trabajo del día a día. En su cuenta de Instagram cuenta con poco más de 4 000 followers y en la plataforma de TikTok tiene 18 000 fanáticos que gozan de su contenido.

No muchos saben que Franco Iza también tiene gusto por la música. Durante su entrevista para ‘Mande quien mande’, demostró que toca la guitarra con facilidad. El reportero del magazine se quedó muy sorprendido y no dudó en elogiarlo. El joven actor ha aparecido en otras producciones, pero no cabe duda que su papel de Javier Alegría le ha el impulso a la fama.