La verdad detrás de Lizethvlogs, la estudiante que rompió esquemas en TikTok: “A veces la gente asume cosas con solo 30 segundos de un video”

En Lizeth Atocsa, más conocida como Lizethvlogs en TikTok, la figura materna y paterna siempre estuvo presente. Padres que impulsaban y animaban el crecimiento educativo y profesional, el ser mejor y no repetir la misma historia, son las palabras con las que creadora de contenidos, describe a sus progenitores.

Beneficiaria de la Beca 18 y popular por su presencia en la red social, la joven de 20 años recibió a Infobae y reveló cuáles son sus planes a futuro, cómo es su día a día como beneficiaria de la beca estatal y cómo vive el lado negativo de la famosa red social.

Joven pero con ideas firmes

Nació en 2003 en Lima. De pequeña estudió en un colegio estatal cercano a su distrito, San Juan de Miraflores (SJM). Para la etapa de educación secundaria, sus padres decidieron trasladarla al colegio estatal de mujeres, Juana Alarco de Dammert y así ayudar a que Lizeth esté en un lugar más tranquilo y se concentre en sus estudios.

Al no saber cómo subvencionar la etapa universitaria, la estudiante trabajó vendiendo ollas, platos y tenedores en el mercado Ciudad de Dios (SJM). Entre el temor y los mitos que escuchó alrededor de Beca 18, Lizeth, finalmente descubrió y tomó esa oportunidad, para continuar con su vida académica.

En la actualidad cursa el quinto ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Confesó que, desde siempre, estuvo ligada al mundo de las matemáticas. Un test vocacional la ayudó a definir lo que ya tenía en mente.

“Recuerdo que en mi anuario de primaria puse que quería ser contadora, pero en el siguiente puse Administración de empresas, así que siempre he estado ligada a los números y cálculos. Cuando fui seleccionada a la beca nos brindaron una orientación vocacional y eso me ayudó a seguir la carrera”, dijo la tiktoker.

Casi todo el proceso lo hizo sola, pues sus padres se encontraban en medio de trámites de separación. En un cesto lleno de problemas, Atocsa supo que debía remar con todas sus fuerzas para conseguir estudiar.

TikTok, el escenario de Lizethvlogs

¿Cómo nació la idea de hacer videos en TikTok? Lizeth nunca antes había tenido un celular, pero gracias a Beca 18, se compró un equipo Android que le sirvió para conocer un poco más la plataforma y se sumergió en el mundo de los tiktokers.

“Pude comprarme un teléfono y después de mucho tiempo poder entrar a las redes sociales. (En pandemia) la aplicación de TikTok estaba en el ‘boom’, decidí descargármela y ver los distintos contenidos de los creadores publicaban, así que me animé”, sostuvo Atocsa.

Mostrar su día a día era una nueva experiencia para ella. Todo había empezado con una buena intención. Al ver a distintos creadores de contenido, ella no se sentía representada en su totalidad. La razón era simple: nadie mostraba tener una vida como ella. La perfección y la facilidad del vivir eran los ingredientes principales de TikTok, pero la realidad de Lizeth era distinta.

“Me animé a publicar [...] las cosas que hago día a día, porque pensé que muchas personas se sentirían identificadas. Somos miles y miles de limeños que vivimos en un asentamiento humano. lo bueno es que pegó y a la gente le gustío mucho”, añadió.

Fue así que con el pasar de los días, acumuló varias vistas hasta lograr reunir cerca de un millón de seguidores en TikTok. Si bien, cuenta con una comunidad que la apoya y aplaude su contenido, no pasó mucho tiempo para que aparezcan los detractores, conocidos en redes sociales como ‘haters’.

¿Cómo toma la gran cantidad de comentarios negativos que le llegan?

“Hasta ahora muchos se sorprenden por cómo vivo, a pesar de que siento que ha mejorado cómo estaba mi casa antes. (A pesar de todo) sigo recibiendo comentarios con hate”, dijo Lizethvlogs a Infobae.

Se crea una batalla entre aquellos que comentan cosas positivas y los que no. La comunidad de la tiktoker y nuevos seguidores la defienden, pero no es algo que la sorprende porque, al tomar la decisión de ser una creadora de contenido, sabía que iba a ser atacada en los comentarios.

“Cuando comencé en TikTok ya sabía que me iba a caer bastante hate, ya sea por mi casa, por ser becada, por como vivía. Yo ya sabía”, indicó. A pesar de ello, no dejó que el temor la haga retroceder y decidió correr el riesgo, pues “no perdía nada”.

Los primeros comentarios de odio sí le chocaron, sin embargo, con el paso del tiempo se acostumbró. Un día decidió no darle importancia y continuó su camino. En algunas ocasiones, compartió estos episodios con su mamá para sentirse más tranquila.

“A veces la gente asume cosas con solo ver 30 segundos de un vídeo. Tú sabes que no es cierto, pero te choca [...] Ya me fui acostumbrando y me di cuenta que no vale darle importancia a ese tipo de comentarios”, sostuvo.

La polémica por el video con Dina Boluarte

A su corta edad, Lizethvlogs se vio envuelta en una polémica creada por el público que la llevó a formar parte de las tendencias de las redes sociales. Un video junto a la presidenta Dina Boluarte, durante una ceremonia de Beca 18, fue duramente criticado. La postura de la universitaria fue simplemente continuar sin que esto la afecte y hacer una aclaración.

“Algunos compañeros creadores de contenido me dijeron “uy Liz, prepárate” [...] Cuando me llegaron esos comentarios, puse una aclaración de que solamente estábamos hablando del programa Beca 18 y que yo hice esa entrevista porque estaba en el evento (Beca 18); que, por favor no confundan las cosas”, confesó la becaria.

Aquel episodio coincidió con sus exámenes parciales de la universidad, así que para evitar pasar un mal momento, se concentró al 100% en sus estudios y, como siempre, siguió adelante.

El futuro que desea Lizeth Atocsa

“Me gustaría poder viajar con mi carrera al extranjero, aprender bastante y volver (para) ayudar a mi comunidad y a mi asentamiento humano”, son parte de los anhelos de Lizethvlogs, pero no queda ahí. Su familia también forma parte de sus pilares de ayuda. Podría ingresar al mundo de los negocios, pues viene conversando con un grupo de amigos acerca de esa posibilidad.

Mantener su presencia en TikTok también está en sus planes; sin embargo, al culminar su etapa de estudiante universitaria el contenido podría dar un giro. Aprovechó en dar consejos a las personas que quieren incursionar en las redes sociales y los animó a no regalar su trabajo debido a que la edición de un video puede tardar de una hora hasta días para culminar el producto final.

Actualmente vive con su papá, quien laboró gran parte de su vida como taxista. Su madre, una ama de casa que se gana la vida trabajando en distintos hogares, vive con el hermano menor de Lizeth y de acuerdo a lo mencionado por la tiktoker y futura ingeniera industrial, está más feliz; cree que es lo mejor para su familia.

Está enfocada en sus estudios, en seguir ofreciendo contenido de valor a su comunidad en TikTok, en ayudar a aquellos que no saben de Beca 18 y en ser el ejemplo para todos aquellos que piensan que no se puede.