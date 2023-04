Shirley Arica y Sebastián Tamayo, de ‘El Poder del Amor’, volverán a verse: Pareja presentará stand up en Lima

Shirley Arica y Sebastián Tamayo se reencontrarán en stand up.

Después de haber culminado su relación en medio de peleas y lágrimas, todo parece indicar que Shirley Arica y Sebastián Tamayo han limado asperezas. Al punto de reunirse para presentar un stand up llamado ‘Juntos, pero no revueltos’.

Como se recuerda, hace unos meses, Shirley Arica indicó que Sebastián Tamayo le fue infiel con la conductora de ‘El Poder del Amor’, y que él mismo se lo confirmó; mientras que el colombiano indicó que no volvería con la modelo peruana, pues “hay gente que te deja claro que son todo lo que no quieres en tu vida”.

Un año después, parece ser que las aguas se han calmado entre ellos, pues Shirley Arica vuelve al lado de Sebastián Tamayo, en esta ocasión a través del stand up ‘Juntos, pero no revueltos’, donde contará también con la participación de Mónica Cabrejos. La presentación se llevará a cabo el martes 23 de mayo en La Estación de Barranco (Av. Pedro de Osma 112).

Shirley Arica tuvo un breve romance con Sebastián Tamayo y negó que este haya sido armado. (Foto: Instagram)

La ‘chica realidad’ mostró su emoción por reencontrarse con Sebastián después de un año, aunque aclaró que ahora forma parte de su pasado. También reveló que actualmente está soltera y que el hombre que la enamore debe saber que su prioridad es su hija.

Por su lado, Sebastián Tamayo confesó que hay nervios por juntarse otra vez con Shirley, porque lo que vivieron fue muy intenso, pero que, aunque por el momento no hay ni amistad con ella, con profesionalismo todo saldrá bien.

“Fuimos una pareja muy querida por la gente. El cariño para ambos fue muchísimo. Definitivamente, me llenó mucho, lamentablemente a veces las relaciones no tienen finales felices y por circunstancias de la vida a veces es mejor dar un paso al costado. Yo me siento tranquila, ya es un tema superado, pues ya pasaron dos años de este idilio amoroso. Rescato el amor que generamos en muchas personas”, indicó Shirley Arica.

Shirley Arica descarta regresar con Sebastián Tamayo

Tras ser consultada si regresaría con Sebastián Tamayo, Shirley Arica dejó muy claro que no. Asimismo, señaló que está enfocada en su trabajo.

“No es que sea de las mujeres de no tropezar con la misma piedra, me considero una romántica empedernida, pero lo de Sebas ya es un tema del pasado y, en estos momentos de mi vida, estoy enfocada en mis proyectos, mi canal de YouTube y, por el momento, no hay tiempo para el amor”, dijo Shirley Arica, quien aclaró que está soltera.

Aunque indicó que no se volvería a casar, se animó a decir qué tipo de hombre le gustaría conocer. “Un hombre que me ame, me respete y que sepa, que mi prioridad es mi hija, un hombre con la mente abierta, que me apoye en mis proyectos, que sepa escuchar y sobre todo un hombre familiar. (...) No me volvería a casar, la verdad; soy de las que piensan que el matrimonio debería ser para siempre, aunque la realidad sea otra. Solo me casaría una vez con la persona que escogí en su momento”, remarcó.

Shirley Arica y Sebastián Tamayo mantuvieron un fugaz pero apasionante romance en El Poder del Amor. (Foto: Captura Youtube)

Sebastián Tamayo asegura que estima a Shirley Arica

El colombiano fue consultado por lo que siente hoy en día sobre Shirley Arica. “Respeto y estima por los momentos vividos”, indicó Sebastián Tamayo.

Por otro lado, aclaró que le gustaría regresar a un formato similar como ‘El Poder del Amor’, pero como presentador. Asimismo, se refirió a su próximo reencuentro con la modelo peruana.

“Claro que hay nervios, fue intenso lo que se vivió, pero con mucho respeto y profesionalismo podríamos hacerlo”, concluyó.