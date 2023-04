ADFP denunció penalmente a Agustín Lozano y Pedro Castillo tras perder sede del Mundial Sub 17

Pedro Castillo y Agustín Lozano fueron denunciados por la Asociación de Fútbol Profesional tras perder sede del Mundial Sub 17. (Foto: FPF).

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, sigue en el ojo de la tormenta por su actual gestión. Las denuncias en su contra no cesan y ahora se conoció uno más, aunque esta vez sumaron a Pedro Castillo, expresidente de Perú, quien actualmente se encuentra detenido. Ambos son señalados tras perder sede del Mundial Sub 17.

Te puede interesar: Oliver Sonne analizó a Luis Advíncula tras amistosos de Perú: “Hay oportunidad por ese sector”

Según reveló Liliana Campos, abogada de la Asociación de Fútbol Profesional (ADFP), estos personajes fueron denunciados ante la Fiscalía de la Nación por malversación de fondos entorno a la organización del evento deportivo que, finalmente no lograron concretarlo, luego de decisión de la FIFA.

Como se recuerda, el pasado 28 de abril de 2022, Pedro Castillo, todavía presidente de la Nación, entregó garantías gubernamentales a Agustín Lozano para la realización del Mundial de la categoría en nuestro país. El lazo también los unía en lo económico, pues como Estado tenían que aportar para mejorar las infraestructuras deportivas en Lima y provincias.

Te puede interesar: Los canales de TV que transmitirán la Liga 2 de Perú en 2023

Liliana Campos sostuvo que la Federación Peruana de Fútbol, al ser una entidad privada que trabaja bajo las normas de la FIFA, no debería recibir dinero del Estado. “Si eres privado para unas cosas, no puedes querer ser público para otras. Eso en derecho penal se llama malversación, que es un delito”, indicó en entrevista para GOLPERU.

“La Fiscal de la Nación indicó que una de las razones para no seguir con la investigación es porque no había un traslado de dinero. Sin embargo, tiempo después, nos dimos con la sorpresa que hubo presupuestos que se modificaron con el tiempo y sin sustento. Pero ya existió un traslado de dinero porque, en su momento, Pedro Castillo había dispuesto que ciertos ministerios iban a entregar determinadas partidas de sus presupuestos para subvencionar el Mundial Sub 17″, sostuvo la profesional.

Te puede interesar: Gregorio Pérez criticó fuertemente el sistema de fútbol formativo en Perú

El último 3 de abril, FIFA emitió comunicado donde le quitó sede a Perú del Mundial Sub 17 al no encontrar garantías, tanto en protocolos como en construcción (o remodelación) de recintos deportivos. La entidad tampoco vio apoyo del actual Gobierno, ni tampoco vio que los tiempos estaban a favor de la Federación Peruana de Fútbol.

MÁS EN BREVE...