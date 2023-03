María Fe Saldaña se defiende y desmiente versión de Gianella Ydoña: “Me siento más madre que cualquiera”

María Fe Saldaña se defiende de Gianella Ydoña. (Instagram)

María Fe Saldaña decidió romper su silencio luego de que la noche del miércoles 29 de marzo se emitiera un informe en el programa de Magaly Medina en el que Gianella Ydoña acusa a Josimar de quedarse con su hijo. Además, señaló que su menor estaría recibiendo malos tratos por parte de la nueva pareja del padre de su hijo.

Ydoña ha mostrado algunos videos en los que Saldaña parece apagarle la llamada con su hijo y señala que el menor le dice que la llamará cuando no esté la nueva pareja de su padre. Por ello, María Fe usó su cuenta de Instagram para pronunciarse.

En varios mensajes en sus historias, desmintió punto a punto lo dicho por Gianella, e incluso señaló que esta será la única vez que hablará al respecto, pues es pareja de un personaje público, pero considera que ella no lo es.

“No suelo dar ningún tipo de explicación, tengo una relación con una persona pública, más no me considero un personaje público. Por primera vez que me pronunciaré y aclararé algunos puntos para que dejen de especular”, señaló al inicio.

Maria Fe Saldaña se pronuncia. (Instagram)

Seguido, desmintió haber cortado la videollamada y expresó su molestia por grabar estas conversaciones. “La mamá del bebé de Josimar indica que yo colgué una videollamada, es totalmente falso. El hecho que yo pasara por detrás no quiere decir que colgué la llamada y mucho menos que me incomoda. A pesar de que no estoy de acuerdo con la conversación que escuche y que grabe la videollamada como buscando motivo para desacreditarnos”, expresó.

Tras ello comentó que el menor no tiene carencias como ha dicho la madre, por lo que no tendría problemas en mostrar las pruebas que demuestran lo que dice. “En estos momentos el bebé vivo con nosotros y está a mi cuidado. No duerme en el suelo, tiene una cama, tengo fotos y pruebas para probar que las declaraciones no son ciertas”, detalló.

Maria Fe Saldaña se pronuncia. (Instagram)

Incluso, recordó que cuando Josimar y Gianella tuvieron un problema de tenencia en el Perú, fue el salsero quien tuvo un fallo a su favor. “En su momento la justicia peruana falló a favor del padre, dándole la tenencia. Nadie sabe lo que sucede en el núcleo familiar, nadie tiene derecho a opinar sin conocer realmente la verdad”, explicó la joven.

Por otro lado, aseguró que tiene una muy buena relación con el niño y que siempre han estado juntos. Agregó que no desconocería el amor que tiene su madre por él ya que también tiene una hija y ambos hermanos tienen buena relación. Le recordó que antes le agradecía por el trato hacia su hijo, hecho que asegura no ha cambiado.

“Mi relación con el bebé es muy buena, he salido estar en los momentos difíciles para él y ganarme su cariño. (...) Hace un tiempo reconoció en una entrevista en el mismo programa que estaba agradecida con el trato que yo le daba y eso no ha cambiado”, sentenció.

Maria Fe Saldaña se pronuncia. (Instagram)

No se considera una mala madre

Como se recuerda, Gianella Ydoña tuvo duras palabras hacia Maria Fe Saldaña, la calificó de mala madre por las conductas que tendría con su pequeño, pero la joven se defiende asegurando que no existe una prueba contundente.

“Sindicar de mala madre a una mujer es algo que por mi parte no hará, nadie puede tomar a la ligera ese tipo de declaraciones. Se habla de mi persona sin ningún tipo de prueba contundente y con poca objetividad”, comentó Saldaña.

Finalmente, señaló que no hablará más del tema y pide que no la involucren porque considera que este es un tema de dos. “Por mi parte el tema está cerrado, agradeceré no involucrarme más en el asunto que solo compete a los padres del bebé. Espero que puedan llegar a un acuerdo beneficioso. Para mí no solo es el hijo de Josimar, también lo siento mío, porque lo he tenido conmigo desde muy pequeño y me siento mucho más madre que cualquiera”, finalizó.