Sebastián Abreu colocó a Paolo Guerrero a la altura de Luis Suárez

El 'Loco' consideró al 'Depredador' como un delantero A1.

El delantero Paolo Guerrero es uno de los grandes ausentes en la convocatoria de la selección peruana para los amistosos ante Alemania y Marruecos por la fecha FIFA de marzo. A pesar de su destacado rendimiento en Racing Club, Juan Reynoso, técnico de la ‘bicolor’, decidió no llamarlo. Sebastián Abreu, director técnico de César Vallejo, lo catalogó como un atacante excepcional y lo consideró al mismo nivel que Luis Suárez, ariete de Gremio.

“Se entiende que hoy la selección está en la etapa de búsqueda de nuevos valores para lo que es mediano y largo plazo. En el concepto de selección, Paolo Guerrero siempre debe de jugar. Es un jugador excepcional, como en Uruguay tenemos a Luis Suárez. Ustedes tienen que, más que cuestionarlo, disfrutar a un jugador que difícilmente vas a volver a encontrar en el paso del tiempo”, sostuvo el ‘Loco’ en una entrevista para radio Ovación.

“Ese jugador, estando en el fútbol argentino y en un club como Racing, va a estar en la selección. Si no lo citan es porqué Juan Reynoso le quiere dar continuidad y el día a día en su club para que esté bien, para que se ponga a punto y para cuando venga la etapa de la Eliminatoria tengan a ese referente dentro de la selección”, afirmó.

“Después, veremos si llega al Mundial o la Copa América. Inicialmente, para esta eliminatoria, con este día a día que tiene Paolo, va a ser jugador de selección. Claramente, Juan (Reynoso) quiere ver nuevas figuras, formar un nuevo plantel y quiere saber que tiene esa columna vertebral importante y de experiencia. Hay jugadores que necesita probarlos”, resaltó el entrenador de César Vallejo.

“A Paolo no necesita probarlo, ya sabe a lo que va y la jerarquía que tiene. Tienen que disfrutarlo al máximo. No va a ser tan fácil encontrar a otro jugador como él. ¿Crees que va a venir el día de mañana un Paolo Guerrero, un Claudio Pizarro o un Jefferson Farfán? No es tan fácil”, manifestó.

“En vez de estar criticándolo o cuestionarlo, disfrútenlo y aprovéchelo. Sáquense fotos con él, si lo tienen al lado abrásenlo. Son excepcionalidades que el fútbol nos da y hay que saberlos aprovechar”, sentenció.

Paolo Guerrero luego del triunfo de la 'academia' ante Union de Santa Fe. (Racingmaníacos)

Paolo Guerrero y su momento en Racing

El ‘Depredador’ está teniendo un buen arranque en sus primeros partidos en la ‘academia’. Su debut se dio en el empate 2-2 ante Tigre y jugó tres minutos. En los siguientes dos encuentros participó en 32 minutos, pero no consiguió anotar su primer tanto en la liga argentina.

El 23 de febrero Guerrero jugó 21 minutos en el compromiso ante el Sportivo General San Martín por la Copa Argentina. A poco de que se termine el juego, el atacante de 39 años aprovechó el rebote del arquero rival para convertir su primer gol con la ‘academia’.

Paolo Guerrero anotó el 3-1 y selló la victoria de Racing Club ante Unión de Santa Fe por la Liga Argentina

El exdelantero de Corinthians, poco a poco, fue disputando más minutos hasta que Fernando Gago, entrenador de Racing Club, lo puso por primera vez de titular. Fue ante el Club Atlético Sarmiento y fue reemplazado por Maximiliano Romero a los 68 minutos.

Su primera anotación en el campeonato argentino fue contra Unión de Santa Fe en la fecha 8. Guerrero marcó en el minuto 90+5 tras un pase de Gabriel Hauche. El marcador quedó 3-1 a favor de la ‘academia’.

El equipo argentino se ubica en la cuarta posición con 14 unidades, a cuatro puntos del líder, River Plate. Su siguiente partido será ante Huracán el sábado 1 de abril. El ‘globo’ viene de dos derrotas consecutivas: perdieron 1-0 ante Sporting Cristal por Copa Libertadores y 2-0 frente a Rosario Central en el torneo argentino.