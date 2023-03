Daniel Ahmed le respondió a Alianza Lima tras reclamo por horario del partido ante Atlético Grau por Liga 1

Daniel Ahmed dirigió a Alianza Lima durante la temporada 2020. (Atlético Grau/ Liga 1)

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau se está programado para este domingo 26 de marzo desde las 13:00 horas en el estadio Municipal de Bernal, pero el vigente bicampeón de la Liga 1 presentó solicitudes, hasta en tres ocasiones, pidiendo un cambio de horario, siendo todas ellas rechazadas por los organizadores del certamen.

Te puede interesar: Hinchas de Sporting Cristal le dedican homenaje a Ronald Ruiz en duelo con Atlético Grau

Daniel Ahmed, entrenador del conjunto piurano, defendió el horario establecido en la fecha 1 del Torneo Apertura 2023, asegurando que desde la temporada pasada vienen afrontando sus partidos como local bajo esas condiciones.

“Grau viene jugando en ese horario hace un año. Tengo entendido que también es un tema de la televisión, que a principio de temporada define espacios, pero más allá de eso es un tema país. Cada región tiene una condición diferente, es un país con mucha diversidad. Si no es la altura, es la selva, el calor o la lluvia. Es una de las expectativas que genera el torneo peruano, de como resolver esas situaciones climáticas que sobrepasan al fútbol”, declaró el argentino en radio Ovación.

Te puede interesar: Gol de Irven Ávila para el 1-1 de Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1

El ex DT de Alianza Lima no faltó a la verdad, pues la Liga de Fútbol Profesional (LFP) programó la mayoría de sus partidos del año pasado entre las 13:00 y 13:30 horas, incluso la última visita ‘blanquiazul’ para enfrentar Grau en 2022 fue en el primer horario mencionado y acabó con victoria ‘íntima’ por 2-1 con goles de Cristian Benavente y Pablo Lavandeira.

Alianza Lima ganó en su última visita al Atlético Grau. (Liga 1)

Atlético Grau pedirá anular roja a Joel López Pissano

Daniel Ahmed no pudo evitar referirse a la tarjeta roja que recibió el volante argentino Joel López Pissano por una inexistente agresión sobre Jostin Alarcón, pero que el árbitro Hilbert Villegas castigó con expulsión. El ex selecionador nacional sub 20 dijo que el VAR podría ayudar a evitar dicha polémica y amonestar al futbolista ‘celeste’ por simular. La Federación Peruana de Fútbol ya inició la capacitación para el uso del video arbitraje y se espera que se implemente en el Clausura 2023.

Te puede interesar: Primer gol de Brenner Marlos con Sporting Cristal para el 2-1 ante Atlético Grau por Liga 1

“El VAR es una herramienta muy importante para hacer justicia en un partido porque a veces hay jugadas que no son sancionadas. Si el árbitro del fin de semana, ante esa mala decisión que Pissano le había pegado en la cara al jugador de Cristal, no solo retiraban la roja sino que colocaban una amarilla al que simulaba. Nadie se puede escapar de las imágenes”.

De igual forma indicó que apelaron ante el Tribunal de Justicia para anular la sanción a su compatriota. “Lo que tratamos es que la roja a López Pissano sea analizada por el Tribunal de Justicia y como una expulsión puede generar varias fechas de suspensión, buscamos que sean cero fechas de sanción. Tengo entendido que hoy (jueves 23 de marzo) sale la resolución y es lo que esperamos que ocurra”.

Joel López Pissano fue expulsado por inexistente agresión contra Jostin Alarcón. (Liga 1 MAX)

Ahmed no contará con 9 jugadores para enfrentar a Alianza Lima

El ‘patrimonio de Piura’ afrontará el cotejo frente a Alianza Lima con hasta nueve bajas. Las dos primeras son el mencionado Joel López Pissano y Fernando ‘Cuqui’ Márquez por expulsión. Ray Sandoval se encuentra concentrado con la selección peruana para enfrentar a Alemania y Marruecos.

Piero Vivanco, Fabio Rojas y Axel Moyano tampoco se encuentran disponibles pues llegaron al equipo en calidad de préstamo desde La Victoria. Álvaro Ampuero y Alessandro Milesi serán ausencias por lesión. Finalmente, Rodrigo Salinas se encuentra en Argentina con licencia debido al fallecimiento de su madre.