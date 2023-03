Crisis en el sector avícola: Precio del pollo se eleva, granjas quebradas y millones de aves sacrificadas por influenza

Una fuerte crisis está pasando el sector avícola en nuestro país por la pérdida de millones de gallinas de corral tras ser sacrificadas por el virus de la gripe aviar. Además, la presencia de huaicos y lluvias han ocasionado que varios granjeros cierren sus negocios al perder gran parte de su producción.

Todo esto, ha generado que el precio de la carne de esta ave tan consumida en nuestro país se eleve de tal manera que ahora cueste 13 soles el kilo en los mercados de Lima Metropolitana.

Para los comerciantes esto es muy perjudicial, pues aseguran que muchos de ellos ya no pueden acceder a esta carne porque la gente deja de consumir por los costos elevados. “Antes yo compraba 70 pollos, ahora solo puedo acceder a 25, 30. La gente está dejando de comprar porque está caro”, expresó un vendedor de pollo.

Ante esto, la Asociación de Avicultores del Perú se pronunció y mostró su preocupación, pues no solo está subiendo el precio del pollo, afectando a la canasta familiar, sino que el costo de los huevos también sufría un gran impacto en su precio.

“Este problema viene de meses atrás, pero lo que ha ocasionado el problema de forma más grave son dos cosas puntuales: la influenza, ya que ningún inversionista ha reemplazado las gallinas sacrificadas porque no se van a arriesgar a recibir gallinas si no hay vacunas y el otro tema ha sido el problema por el bloqueo de carreteras porque no ha estado llegando el alimento que es la soya, básica en la fórmula de los alimentos para el pollo”, explicó a Canal N el vocero de la asociación.

Para el representante de esta organización, el problema del virus de la gripe aviar ha sido fulminante para la mayoría de productores, pues han tenido que sacrificar más de un millón de gallinas ponedoras, ocasionando un gran déficit para abastecer a los principales centros de abastos.

“El problema también es por las faltas de vacunas. El día de ayer solamente han entrado dos granjas a vacunar y con suerte se llegarán a 7, entonces qué pasa, la enfermedad sigue avanzando. El día 10 de marzo se han sacrificado más de 7 000 pollitas por el problema de la influenza. En total, más de un millón de aves se han tenido que sacrificar y esto genera que no hay abastecimiento de esta carne en los mercados”, explicó el representante.

El Midagri señaló que existe una sobre oferta en Lima debido a que el ave no ha podido ser trasladada a algunas regiones del país.

Huaicos y lluvias

No solo la gripe aviar ha sido fulminante para los productores de aves, ante la presencia de huaicos y fuertes lluvias, algunas granjas se han quedado en la nada, generando que pierdan completamente la producción de pollos, gallinas y aves. Como se recuerda, las principales granjas están ubicadas al norte y sur del país.

“Varias granjas se han visto afectadas por el paso de los huaicos y desbordes de ríos. En Trujillo, en Chiclayo, en Chepén, Cañete, no solo han perdido su granja, sino que se han quedado incomunicados porque esas granjas ya no cuentan ni con agua ni alimentos. Todo eso ocasiona un problema económico porque hay mucha gente que se está quedando sin trabajo y esos empresarios no han recibido ayuda”, aseguró el vocero de Avisur.