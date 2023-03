El día que Tongo le cantó a Neymar en el Sudamericano Sub-20 del 2011

El fallecido artista peruano dedicó una versión de 'La pituca' a la estrella brasileña.

El cantante peruano José Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocidos como Tongo, falleció en la madrugada del pasado viernes 10 de marzo. En este contexto, muchos recordaron su famoso encuentro con Neymar en Tacna durante el Sudamericano Sub 20 de 2011, realizado en Perú.

El futbolista llegó a esa competición como la estrella de la selección de Brasil Sub 20 y una de las grandes promesas del fútbol mundial, aunque aún no conseguía ninguno de los títulos que llevarían a la gloria en el futuro. Por su parte, el artista pasaba por uno de sus mejores momentos, ya que triunfaba con éxitos como ‘La pituca’ o parodias de temas conocidos como ‘Baby’ de Justin Bieber o ‘Lady Be’, versión de ‘Let it be’ de The Beatles.

El encuentro de Tongo y Neymar fue viral en Perú y Brasil.

Tongo aprovechó de que Neymar se encontraba en suelo peruano y acudió al hotel de concentración de Brasil en Tacna, donde fue recibido por el plantel y tuvo la oportunidad de dedicarle una canción a la actual estrella del PSG, cambiando la letra de ‘La pituca’ para predecir que se proclamaría campeón mundial y del Sudamericano.

“Pasé la noche llorando, pasé la noche sufriendo. Neymar será campeón mundial, en Tacna, Brasil campeonará”, cantó. Posteriormente, pidió hurras para la ‘canarinha’ y volvió a cantar el tema en italiano, provocando las risas del entonces jugador del Santos FC, quien lo observaba con una sonrisa en el rostro, y del resto del equipo brasileño.

El encuentro entre Tongo y Neymar hizo eco en medios brasileños.

Este hecho fue captado por la televisión brasileña y rápidamente las imágenes se viralizaron en Perú. Cabe señalar que al año siguiente, Tongo intentó volver a ver a ‘Ney’ el año siguiente, cuando el cuadro paulista llegó a Chicayo para enfrentar a Juan Aurich por la Copa Libertadores. No obstante, pese a acudir al aeropuerto, no se dio este esperado reencuentro.

Pese a este fallido segundo encuentro, el artista peruano continuó haciendo referencias a Neymar, ya que realzó su propia versión de la canción ‘Ai Se Eu Te Pego’ del cantante brasileño Michel Teló, y cuya coreografía el futbolista solía realizar en sus celebraciones. En ella el cantante de cumbia se lució con el particular peinado que llevaba el futbolista.

El cantante de cumbia recordó siempre su encuentro con Neymar

¿Cómo le fue a Neymar en el Sudamericano Sub 20 de Perú?

La canción de Tongo, prediciendo que Neymar se proclamaría campeón en Tacna, terminó siendo una predicción, ya que Brasil ganó el Sudamericano Sub 20 tras finalizar primero en el hexagonal final. En aquel Sudamericano, el delantero marcó 9 goles en 7 partidos, finalizando como máximo artillero y mejor jugador de la competición.

En aquel certamen, la ‘canarinha’ contó con una de sus mejores selecciones Sub 20, ya que, además de ‘Ney’, contaba con figuras como Alex Sandro, Danilo, Casemiro, Lucas Moura y Óscar, quienes se convirtieron en estrellas del fútbol europeo e incluso disputaron varios mundiales.

Neymar brilló en el Sudamericano Sub 20 de Perú.

La única predicción de Tongo que no se cumplió fue la de Neymar como campeón mundial, ya que no participó del Mundial Sub 20 realizado meses después en Colombia y donde Brasil salió victorioso. El motivo fue que se encontraba disputando la Copa América de Argentina con la selección mayor. Su lugar en el equipo fue tomado por Coutinho, quien no recibió permiso del Inter para jugar el Sudamericano.

Ese año, la actual estrella del PSG también ganó la Copa Libertadores con Santos FC, en la cual marcó 6 goles y repartió 3 asistencias en 13 partidos, siendo escogido mejor jugador del torneo y consolidándose como una estrella mundial.