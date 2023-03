José Cueto sostiene que los ministros de Defensa e Interior son los responsables políticos de las muertes de soldados en Puno

José Cueto en el Congreso de la República.

El congresista José Cueto (Renovación Popular) señaló hoy que existe responsabilidad política de integrantes del Poder Ejecutivo por la lamentable muerte de seis soldados del Ejército del Perú que intentaron cruzar el río Ilave, en Puno. En esa línea, apuntó que los ministros Vicente Romero (Interior) y Jorge Chávez Cresta (Defensa) deberían dejar el gabinete ministerial.

Te puede interesar: Renovación Popular alista interpelación contra ministro de Defensa por muerte de soldados en Puno

“Acá hay responsabilidad no solo política del ministro de Defensa y del Ministro del Interior, que ya deberían dar un paso al costado, acá también hay una responsabilidad compartida porque desgraciadamente la población en su mayoría en estas zonas sigue siendo azuzada por un grupo de violentistas (...) pero se tiene que reestablecer el orden”, señaló en declaraciones a RPP Noticias.

Además, el titular de la Comisión de Inteligencia del Parlamento comentó que el Gobierno de Dina Boluarte no cuenta con operadores que puedan dialogar con los dirigentes de Puno, donde las movilizaciones siguen sin cesar y ha paralizado a la región.

Te puede interesar: Ministro de Defensa pidió presentarse ante el Congreso para responder por muerte de militares en Puno

“Desgraciadamente esta tiene que ser una labor conjunta de Gobierno, no de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Nuestra gente está para dar seguridad, lo tiene que hacer el Gobierno. Tenemos que enseñarle a nuestra gente la verdadera razón por la cual existen tantas brechas por decir Puno”, apuntó Cueto.

Ministros Jorge Chávez (Defensa) y Vicente Romero (Interior) en la mira por lo ocurrido en Puno.

Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, señaló que preparaban una moción para interpelar al ministro de Defensa, Jorge Chávez, por las muertes en Puno. Además, ya habían presentado la misma solicitud contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por las acciones policiales que desplegó contra las marchas ciudadanas que ha dejado el saldo de 60 fallecidos y más de mil heridos.

Piden su salida

El congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) pidió publicamente a la presidenta de la república, Dina Boluarte, que evalúe la permanencia de Alberto Otárola al frente del Gabinete Ministerial.

Te puede interesar: Congreso votará este viernes el pedido de Jorge Montoya para que no se vuelva a tocar el adelanto de elecciones

“La presidente Dina Boluarte debe evaluar si el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, le suma o le resta. Los que subvierten el orden interno no quieren dialogar con él y las FF. AA. le han perdido la confianza. Es momento de tomar decisiones”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Chiabra también apuntó al actual ministro Chávez. “La muerte de los cinco soldados en Ilave tiene un costo político. El doctor que está de Mindef debe renunciar por dignidad personal”, agregó.

Tuits del congresista Roberto Chiabra.

Como es público, seis soldados del Ejército del Perú perdieron la vida cuando intentaban cruzar el río Ilave por ordenes de sus superiores. Sin embargo, no pudieron cumplir su objetivo porque fueron arrastrados por la marea y no lograron salvarse debido a que varios no sabían nadar.

Las víctimas de esta tragedia son Franz Canasa Cahuaya (20), Alex Quispe Serrano, Elvis Pari Quiso (20), Elías Lupaca Inquilla (19), Percy Castillo Pongo (19) y Carlos Quispe Montalico.

Los buzos de la Marina de Guerra del Perú y comuneros de la zona se unieron para rescatar los cuerpos de los soldados que cayeron a las caudalosas corrientes de este río.

Piden investigación

Este caso llamó la atención de la Defensoría del Pueblo que solicitó una inmediata y rigurosa investigación para esclarecer la muerte de los seis soldados.

Restos de militares que cayeron al río Ilave son velados en el centro cívico de Puno.

“Nuestra solidaridad con los familiares de los efectivos del Ejército peruano que lamentablemente han perdido la vida en circunstancias que tienen que ser materia de investigación. Desde la Defensoría del Pueblo, a penas tomamos conocimiento de los hechos, hemos coordinado con el jefe del área de emergencia del hospital para que se garantice la atención de los soldados rescatados”, declaró Jacinto Ticona, jefe de la oficina de la Defensoría en Puno, en Exitosa.

“Hemos hecho las coordinaciones, las gestiones. Lamentablemente, conforme han pasado las horas, se han incrementado el número de fallecidos. Desde la Defensoría, hemos cursado un oficio a la Fiscalía para que puedan iniciar las investigaciones”, señaló.