Novia de Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte, luce avanzado estado de embarazo. | Instarándula.

Ya no lo pueden ocultar más. Aunque Paolo Guerrero no ha confirmado que se convertirá en padre una vez más, su novia Ana Paula Consorte ya no puede ocultar más su avanzado estado de embarazo, así se puede observar en videos que se publicaron en las redes sociales.

El portal ‘Instarándula’ fue el encargado de compartir las imágenes de la actual pareja del nuevo jale del Racing Club de Argentina. En el video aparece la guapa modelo brasileña celebrando los 10 años de su pequeña junto al ‘Depredador’, demostrando que se encuentran más unidos que nunca.

En la primera historia que subió el medio dirigido por Samuel Suárez se logra ver a Ana Paula Consorte al lado de su pequeña, quien se encuentra bastante contenta por soplar las velas de su torta.

Asimismo, en otra toma, se observa a Paolo Guerrero abrazando a su pareja, quien luce un vestido negro bastante ceñido a su cuerpo, mostrando de esta manera su abultada barriguita, luciendo así sus cinco meses de gestación.

Recordemos que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte iniciaron su relación sentimental en el mes de agosto, poco después de confirmarse que el futbolista había terminado su romance de años con la modelo Alondra García Miró.

Desde ese momento, la pareja se ha mostrado bastante unida, incluso el deportista la presume en redes sociales, además de compartir al lado de la familia de ella. Él también le deja románticos mensajes en su cuenta de Instagram, además de salir a pasear junto a la hija de ella.

Con el pasar del tiempo, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte decidieron formar su propia familia, aunque ninguno de los dos haya querido confirmar que la bailarina brasileña se encuentra embarazada en estos momentos.

Amor y Fuego abordó a Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero en Brasil.

Tendrían un varón

El cantante Javier Lobatón estuvo con Paolo Guerrero y su novia Ana Paula Consorte en reunión familiar, así lo dio a conocer en una entrevista con Trome, donde señaló que los seres queridos del deportista se encuentran feliz porque un nuevo integrante a la familia se encuentra por llegar.

“Paolo está en Lima desde hace unos días, hace poco fue el cumpleaños de su hermano Julio ‘El coyote’ Rivera, así que vino para pasarla en familia y para que conozcan a su flaca. Todos están contentos, sobre todo porque se especula sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia”, precisó.

Además, contó que la pareja estaría esperando un varón. “(La familia comenta) que podría ser varón, pero es una cosa que aún los dos lo tienen en total reserva. Ambos (Paolo y Ana Paula) son los que dirán en su momento si es varoncito o mujercita. La más feliz es mi tía ‘Peta’ (mamá de Guerrero) porque la familia crece y Julio superó el cáncer, así que es motivo de celebración y lo que jamás puede faltar es la música criolla, al igual que la salsa”, añadió.