La reacción de los cantantes de Linkin Park al escuchar la versión de ‘Numb’ de Tongo

La reacción de Linkin Park a la versión de 'Numb' de Tongo. (Youtube)

La última vez que Linkin Park estuvo en Lima fue en el 2017. Durante su paso por el Perú, un hecho bastante peculiar sucedió, pues un reportero de Studio 92 se animó a mostrarle a dos integrantes de la banda alternativa de rock el cover que hizo Tongo sobre su tema ‘Numb’.

Antes de que Mike Shinoda escuche y vea el video que realizó el popular cantante peruano, el comunicador le contó un poco sobre el artista, indicándole que se dedicaba a realizar este tipo de parodias, destacando su propio idioma, el cual lleva el nombre de ‘Tonglish’.

Es así que el integrante de Linkin Park puso atención y escuchó el tema de Tongo, quedando encantado desde el primer momento. Su reacción al escuchar el denominado ‘Tonglish’ fue bastante divertida, incluso señaló que admiraba al intérprete de la ‘Pituca’.

“¡Por Díos! Es asombroso. Esto es fantástico y me encanta. Lo amo”, exclamó

Tras ver este video, Mike Shinoda se alejó del reportero hablando con su equipo. Días más tarde, se pudo conocer que el integrante de Linkin Park tuvo la intención de cerrar su concierto en Lima con el video de Tongo, pero lamentablemente no se pudo realizar.

Asimismo, el artista peruano se mostró bastante contento al saber que la banda estadounidense ya sabía quién era y admiraba el trabajo que había hecho, por lo que prometió sacar más temas de la banda de rock.

Sin embargo, tras la muerte de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, el cantante nacional decidió no hacer más temas, pero si recordó su trayectoria, pues para hacer ‘Numb’, estudió bien al músico estadounidense.

Ahora, en las últimas horas, el nombre de Tongo vuelve a salir a la luz porque la banda de rock alternativo lo tuvo presente y hasta le rindió un homenaje al romper un nuevo récord en Spotify, donde alcanzó los 1.000 millones de reproducciones con ‘Numb’.

Linkin Park usa versión de Tongo para celebrar récord. Instagram

Tongo sufre de enfermedad terminal

Los fans de Tongo se mostraron bastante angustiados por su estado de salud luego que se diera a conocer que el cantante peruano se encontraba internado en el área de cuidados intensivos tras sufrir complicaciones por la enfermedad terminal que padece.

El popular ‘Le Tongue’ tiene insuficiencia renal terminal. Esta enfermedad se le complicó aún más por la diabetes que tiene. El cantante ya había señalado que esta enfermedad estaba muy avanzada y que le quedaba poco tiempo de vida.

“Atención todo el Perú, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen! (...) Le pido de todo corazón que me ayuden, les pido, por favor, que me ayuden, que no me dejen morir”, dijo entre lágrimas hace unos meses.