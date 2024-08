La importancia de los programas de castración masiva en el control de la superpoblación animal

Data Animal - Castraciones

Las campañas de castración son cruciales para abordar de manera efectiva la sobrepoblación de animales en las calles y promover su bienestar. Estas iniciativas ayudan a controlar el número de perros y gatos no deseados, reducen el riesgo de abandono y maltrato, y contribuyen a la prevención de enfermedades.

Además, la castración a gran escala tiene un impacto positivo en las comunidades al crear un entorno más seguro y saludable para todos sus habitantes, tanto humanos como mascotas. Al incentivar estas propuestas se avanza hacia un futuro donde los animales logren tener vidas más dignas.

En un nuevo capítulo de Data Animal, la médica veterinaria, Andrea Rodríguez, comentó las ventajas y las desventajas de la castración, así como la importancia de la aplicación masiva de esta práctica con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los animales.

La castración masiva disminuye el abandono y maltrato animal, ya que ataca de raíz la reproducción incontrolada que aumenta la cantidad de animales en situación de calle (Foto AP/David Fischer)

“Beneficios tenemos un montón. Por ejemplo, en las hembras, tanto gatas como perras, es que el 95% de tumores mamarios se ve reducido si yo la castro antes del primer celo, también infecciones en el útero como piómetra que terminamos en una cirugía de urgencia. En los machos, tumores testiculares también es muy común, problemas en la próstata. Ni hablar de peleas callejeras y demás por perras en celo. Esto se disminuiría si yo castro”, explicó la experta.

Sin embargo, también agregó las posibles contras de la castración en perros y gatos: “A veces tienen obesidad después de ser castrados. Tienen cambios en el comportamiento, porque obviamente las hormonas cumplen un ciclo muy importante, tanto en machos como en hembras, y castrándolos, sobre todo de pequeños, eso se puede alterar un poco. A veces también pueden tener incontinencia urinaria cuando se ponen más grandes”.

Asimismo, aclaró que concientizar sobre esta temática es importante, no tanto para las mascotas que viven en las casas, sino por los animales en situación de calle que no pueden recibir controles veterinarios con frecuencia.

La castración de perros y gatos reduce significativamente el riesgo de condiciones como tumores testiculares y mamarios, problemas prostáticos e infecciones uterinas (Crisanta Espinosa Aguilar / cuartoscuro.com)

“En Argentina tenemos más de 5 o 6 millones de animales en situación de calle. De eso puntualmente se trata que estemos charlando hoy, no de si yo a mi animal que tengo en mi casa lo castro o no, sino por qué es importante castrar masivamente y las campañas de castración. Porque a esos animales de la calle no los cuida nadie, nadie les hace chequeo. Entonces tenemos diez perros atrás de una perra, embarazos indeseados, cachorros que nacen enfermos, accidentes de autos. Todo esto se disminuiría si existen las campañas de castración masiva”, declaró la veterinaria.

-¿Cómo llegamos a esta cantidad de perros y gatos en situación de calle?

-Haciendo un cálculo rápido, nosotros pensamos: una perra tiene dos celos al año. Si en esos dos celos la perra se cruza porque vive en situación de calle, puede tener entre cinco y diez cachorros. Calculamos 12 celos en la vida de una perra, más o menos, por cinco cachorros, tenemos que una perra me reproduce 60 cachorros. Es un cálculo más o menos porque no sabemos si puede tener tres, cuatro o 12 en la camada.

Los gatos, por su lado, tienen una velocidad de reproducción más rápida, ya que la hembra cicla por el tiempo de horas luz, no como la perra, que tiene un ciclo cada seis meses. “Entonces una gata quizá puede tener tres partos o hasta cuatro en un año y esa gatita, en vez de multiplicar por dos, multiplica por tres o por cuatro”, manifestó Rodríguez.

Una perra puede dar a luz hasta 60 cachorros en su vida, lo que subraya la importancia de la castración masiva para controlar la población animal en las calles (Crisanta Espinosa Aguilar / cuartoscuro.com)

-¿Cómo es la calidad de vida de una hembra reproductora que está en un criadero y vive pariendo?

-Pésima. Hagamos ese cálculo mental. Una perra, como dijimos, tiene dos celos al año. La gestación de una perra dura 60 días, son dos meses que está preñada. Un mes o más, 45, 50 o 60 días que está amamantando. Entonces son casi cuatro meses que esa hembra está “produciendo”. Su organismo está trabajando full time. Solamente descansan tres o cuatro meses por año. Por eso cuando rescatas una perrita de un criadero a veces tiene tres, cuatro o cinco años y parece que tiene 12 porque tiene un desgaste corporal muy marcado. Imagínense la demanda de calcio y de todos los nutrientes que tiene esa perrita que no la dejan descansar un celo. Entonces está toda su vida produciendo, es como una máquina de producir.

-¿Por qué nos cuesta tanto a los seres humanos tomar conciencia de la importancia de la castración?

-Yo creo que a veces, lamentablemente, no tenemos una visión amplia de lo que pasa más allá de nuestro barrio o de nuestra casa y no vemos, excepto por lo del laburo que hacen los refugios y los rescatistas, cómo sufren los animales en situación de calle. Y porque también a nosotros nos pasa un poco en Leocan, en la veterinaria, que dicen: “No, porque al macho no se lo castra”. Todavía estamos un poco hasta machistas con ese pensamiento de castrar solamente a la hembra y no al macho, siendo que un macho en la calle puede servir cinco hembras en un día, entonces realmente son números que por ahí no los tenemos en la cabeza, pero que son espantosos.

-¿Cómo beneficiaría a la salud pública un control super poblacional?

-Bueno, evitaríamos cachorros no deseados, camadas tiradas en la calle, animales enfermos. Disminuiríamos los accidentes y un montón de enfermedades.

La conciencia sobre la importancia de la castración sigue siendo baja, especialmente en machos, a pesar de su alto impacto en la reducción de animales callejeros (Cuartoscuro)

Si bien los animales de compañía que tienen hogar pueden padecer de enfermedades infecciosas y parasitarias, esto se observa en mayor medida en aquellos que están en la vía pública, según señaló la experta. “Por eso es tan importante el tema de la castración. No solamente disminuiría un montón la cantidad de animales en situación de calle, sino un montón las enfermedades que sufren esos animales”, dijo.

Estas afecciones también están presentes en los criaderos y tienen un grave impacto en la salud de los perros y gatos. “Hasta tenemos problemas en la veterinaria, porque el criador dice: “No, en mi criadero no hay parvo, no hay moquillo, no hay enfermedad infecciosa”. Y yo tengo un estudio que me respalda, primero, y un animal que tiene todos los síntomas. Por supuesto, el criador nunca quiere reconocer que esas enfermedades quizás sí existen y que aparte se perpetúan porque el ciclo no se corta, entonces es imposible cortar con la enfermedad”, finalizó Rodríguez.

Debido a esto es que es sumamente importante no comprar mascotas. Se deben adoptar animales que se encuentran en refugios, ya que sin demanda no hay oferta, y hoy en día hay miles de perros y gatos en búsqueda de un hogar.