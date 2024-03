¿Cómo afecta la lluvia a perros y gatos? 7 consejos para cuidar a los animales de las tormentas

Lugares seguros. Los felinos presentan una mezcla entre curiosidad, atracción y miedo durante las lluvias, y para no alterarlo de más lo ideal sería llevar a un lugar en el que él se sienta seguro y actuar lo más natural posible para que no desconfíe de la situación.

Continuar la rutina. Las tormentas pueden resultar muy atractivas de ver para los humanos, pero no para los felinos. Es normal que un gato cuando llueve y en especial durante las tormentas eléctricas se encuentre algo nervioso y estresado. Incluso algunos de ellos tienden a maullar más de lo normal, sacudirse o esconderse debajo de los muebles. Durante las lluvias es importante conocer cómo cuidar a nuestros felinos no solo emocionalmente, sino también físicamente. Los gatos son capaces de percibir cuando su humano está nervioso y se suelen “contagiar” de nuestras emociones. Por eso durante las tormentas es importante continuar con nuestra rutina, no mostrarnos alterados y conservar la tranquilidad.