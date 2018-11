xSIGNO: Aries. xRED SOCIAL FAVORITA: Instagram. xPOSTRE PREFERIDO: panqueque de manzana quemado al rhum. xUN MIEDO: me aterroriza pensar en la muerte de un ser querido. xLUGAR IDEAL PARA UNA CITA ROMÁNTICA: mi casa. xUNA VIRTUD: soy muy frontal y honesta. xUN DEFECTO: tengo malos modos, necesito cambiar mi manera de expresar lo que no me gusta. x¿SENTÍS QUE TENÉS UN SUPERPODER?: sí, claro: soy mucho más sensible que el resto de la gente. Ese es mi don.