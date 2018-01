-Cambio la pregunta entonces, ¿qué es lo que proponés para esta temporada?

-Melenas a full, a medio término, por el hombro más o menos o, quizás, unos dos centímetros pasando los hombros, pero no más que eso. No soy muy del pelo extremadamente largo, la verdad, porque creo que es sinónimo de otra época, me gustan las melenas. De hecho, es lo que se ve afuera, yo cuando viajo me traigo treinta kilos de revistas y cuando las mirás no hay más pelo largo. La moda pasa por otro lugar, el largo máximo que me permito es a media espalda, no más.