El Nobel de Economía es un golpe mortal a la escuela austríaca

El momento del anuncio del Premio Nobel de Economía para Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson (Foto: Reuters/Tom Little)

Guillermo O’Donnell, el politólogo más importante que dio Argentina, “la vio”. Otro magnifico exponente de la educación pública, analizó a través del texto “La democracia delegativa” -hoy en internet- lo que vendría en el mundo. Líderes legítimamente democráticos que, una vez elegidos, trabajan para erosionar los principios de la democracia.

O’Donnell adelantó lo que luego surgiría: Erdogan, Orban y luego, en su propio país, Milei. Son presidentes que viven fomentando las crisis porque viven de ellas. Del agravio, de la provocación ,de la falacia.

El Nobel de Economía recientemente otorgado recayó en tres economistas que en gran parte trabajaron sobre los libros de O’Donnell. No son economistas alternativos, son altamente matematizados, y pertenecen a instituciones de alto prestigio, como la Universidad de Chicago, el MIT.

Como dice Gabriela Ippolito-O‘Donnell: “Este Nobel es un golpe mortal a la escuela austríaca. Su trabajo se basa en investigaciones sobre el por qué hay países que se desarrollan y otros no. Concluyen que los países que alcanzan un desarrollo económico fuerte es por tener instituciones democráticas fuertes, pluralistas y con políticas sostenidas en el tiempo. Acemoglu y Robinson citaron extensamente el trabajo de Guillermo sobre transiciones de gobiernos autoritarios”. En el 2015, Acemoglu dio una conferencia en el marco del Memorial de Guillermo O’Donnell.

La grieta que viene creciendo desde hace años en Argentina encontró en el Presidente, y por lo visto en ministros de su gabinete, como Caputo y Bullrich, su profundización hasta llegar al odio. Un dato: los pobres hace 49 años eran el 6% de la población, hoy el 55%. La industria representaba el 30% del PBI, hoy se aproxima a un 15%. El consumo interanual ha caído en un 22.3%.

El otrora Luis Caputo era tímido, miedoso; hoy se lo ve al amparo del presidente Milei, con las mismas características de su jefe político. Este ejemplo baja a la sociedad: quienes antes no se animaban a agredir e insultar, con un gobierno que lo practica, pueden adoptarlo. Escalar la violencia e infundirla a la sociedad es altamente peligroso.

Esta semana, en el Coloquio de IDEA, el ministro Caputo se apartó de su área, hasta dicen que se olvidó de anunciar el superávit para septiembre. Pero sí se ocupó de responsabilizar a los empresarios por tener poco optimismo y no invertir, demorando así el despegue del país. Habló sobre el kirchnerismo, calificando a sus representantes de delincuentes, impresentables y burros, y los acusó de tomar temas que imaginan sensibles para la gente, como los jubilados y la universidad, para torpedear al gobierno de Milei.

Indudablemente, no pasa por la cabeza del ministro el intentar conciliar políticas con la oposición. Dijo que al Presidente y al Gabinete les importan tres pitos las encuestas tontas. Qué pena el haber perdido la oportunidad de contar el plan -si lo tiene- de reactivación para la industria y el comercio, y de recuperación del desempleo y, por ende, de la pobreza. Debiera preguntarse el ministro si los empresarios a los cuales no puede convencer para que inviertan, no lo hacen por temor a las formas políticas de su gobierno. Un ejemplo grafica este posible temor de los empresario: el Presidente agravió a la República Popular China, no sólo corriendo riesgos los swaps, sino también las inversiones que tienen en Argentina.

Con la firma del Dr. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, se envió una carta llevada por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, en la que se expresa: “Reafirmamos la voluntad del gobierno nacional de Argentina de trabajar conjuntamente con la provincia de Santa Cruz para iniciar una nueva etapa en el avance del programa de Obra de Aprovechamiento Hidroeléctrico del Rio Santa Cruz (Represa patagónica UT) de la provincia de Santa Cruz”.

La carta firmada por Guillermo Francos con la que viajó Claudio Vidal a China

El gobernador Vidal está en misión del 13 al 20 de octubre en China. La misma fue co-organizada por Wu Longfu, embajador honorario cultual y comercial en Asia de la provincia de Santa Cruz.

La carta finaliza: “A su regreso, esperamos discutir alternativas de solución”. Este es el primer paso para destrabar el tema de la represa en la cual hace tres meses el gobierno chino, habiendo ganado la licitación, no recibe el dinero del gobierno argentino. Hay 1800 trabajadores en el medio. La información que obtuvo Infobae es que, recién si se encamina este tema, Xi Jinping recibiría al presidente Milei.

Queda claro que las bravuconadas en política siempre tienen su costo, léase China o Brasil, que es nuestro principal socio comercial. Más temprano que tarde debiera el gobierno argentino solucionar también este tema.

Política en Santa Fe

Volvió a la justicia ordinaria un tema que, en apariencia, estaba superado. Breve racconto: los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra intentaron que el senador provincial Armando Traferri fuera desaforado por sus pares y compareciera ante la justicia, dado que pretendían imputarlo bajo la carátula de asociación ilícita ligada al juego clandestino.

El senador sostuvo que sólo se presentaría ante la Justicia con otros fiscales. Primera pregunta: ¿puede un senador digitar qué fiscales deben llevar su caso?

Cuando todo parecía superado, el senador se aviene a su desafuero, reservándose la inmunidad de arresto. Se presentó ante los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, quienes tomaron los argumentos de los fiscales antes señalados e inclusive ahondaron en más detalles. Traferri quedó imputado.

Para impedir que los fiscales Edery Y Schiappa Pietra lo indagaran, hubo un pacto político que excede a Traferri.

Segunda pregunta: si el año pasado lo impidieron, ¿por qué ahora no? ¿Hubo un nuevo pacto? Dependiendo del resultado, sabremos la respuesta.

Solo un dato más: la CSJN, hace un año y medio, con dictamen favorable del procurador Casal, tiene en sus manos convalidar o no lo actuado por los fiscales mencionados y definir la extensión de la inmunidad de los legisladores en la provincia de Santa fe . De paso, a Edery en el MPA lo mandaron a sacar fotocopias, y a Schiappa Pietra a mirar tras los vidrios.

¿Raro, no?