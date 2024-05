Celebro lo de Francos

Guillermo Francos es el nuevo Jefe de Gabinete

Vamos a tener que acostumbrarnos a cambios en los gabinetes porque el estilo del Presidente siempre será maximizar de la mejor manera el equipo que tiene. No van a ser un drama los cambios, no habitual, pero no va a cambiar nunca un cambio de persona el curso del Gobierno.

Celebro que hayan puesto a Francos como Jefe de Gabinete porque es un reconocimiento a que el mejor diálogo político es el instrumento para alcanzar las leyes y Francos es el que mejor iba a hablar con los sectores menos convencidos de los cambios que está encarando el Gobierno y que hacen falta.

Esto es una buena señal y habla de que después de la Ley Bases 1 van a venir Bases 2, Bases 3, Bases 4 y necesitas un Jefe de Gabinete con mucha gimnasia.

Francos puede pararse todos los meses frente al Congreso a responder preguntas, abrir la puerta a todos los bloques para conversar y mostrar los proyectos, es bueno. No es un talibán, no es un tipo que se opone a sentarse a tomar un café y eso es una gran señal porque en estos cinco o seis meses estamos aprendiendo que para sacar las leyes hay que tomar mucho café con la oposición.

Esperemos que el gran primer paso de Francos sea la Ley Bases y será un gran hito y que sigan Bases 2, Bases 3 porque falta muchísimo. Es un gran paso lo de Francos, lo celebro.

El presidente Javier Milei decidió anoche aceptarle la renuncia a Nicolás Posse como Jefe de Gabinete y en su lugar, nombró a Francos quien junto a su nuevo cargo retendrá el Ministerio del Interior, que bajará su rango a Secretaría.

La Oficina del Presidente confirmó la dimisión y anunció de manera oficial su reemplazo por el titular de la cartera política, quien tuvo una importante tarea en las negociaciones con la oposición y en ser uno de los voceros y defensores más activos del oficialismo, desde la campaña y desde el inicio mismo de la gestión, el 10 de diciembre.

El presidente Javier Milei tomó la decisión de pedirle la renuncia al jefe de Gabinete antes de iniciar su viaje a Estados Unidos

Junto a Posse, presentó la renuncia a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvestre Sívori, un abogado que trabajó en el gobierno de Macri de la ciudad de Buenos Aires y en la Nación, y que había llegado al cargo de la mano del saliente jefe de Gabinete. Queda aún por resolverse la permanencia o la salida de otros dos funcionarios de su riñón, como es el secretario de Estrategia Nacional, Jorge Antelo; y el secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Botto.