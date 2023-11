Pensamientos de un común

Javier Milei, un outsider de la política que llegó a la presidencia desde afuera de las estructuras tradicionales en Argentina (Reuters)

Estos días de tanta vorágine, admito que un dejo de alegría asoma en mis pensamientos, al ver que el Señor Javier Milei será Nuestro próximo Presidente. Golpeado por la derrota de Bullrich, aunque esperada, ya que Juntos por el Cambio no dejó macana por hacer desde el triunfazo del 2021, veía que dos candidatos que no eran de mi agrado eran nuestro y mi horizonte.

Realmente vote por el Candidato Libertario porque encontré en charlas con mi amigo y referente político, Joaquin de la Torre, una serie de puntos sobre Milei que no le había prestado atención. Así y todo, seguía sin convencerme, pero en esta última semana empecé a leer todo lo que estaba a mi alcance sobre Milei y su Gabinete en formación y me permito esta primera lectura y pensamiento de un común.

Soy un cuidadano común, trabajador, que se levanta todos los días, desde hace ya más de 40 años, alas 6de la mañana a salir a trabajar y pelearla en esta complicadísima jungla llamada Argentina. Empecé a ver con agrado que los nombres en danza que acompañan en su primera línea de decisiones, son de segundos, o si se quiere, de comunes como nosotros.

Milei mismo es un común, excéntrico en alguna formas, pero se lo ve un tipo común y corriente, que hace y deshace, va para adelante y a veces debe retroceder, donde se equivoca y acierta como nosotros, en nuestro día a día.

Me llamó muchísimo más la atención que las cuatro personas que están tomando decisiones, o sea su Mesa Chica, son su hermana Karina, Santiago Caputo y Nicols Posse, todos segundos, o mejor dicho, comunes.

Me encantó esa nota aparecida en varios diarios, que grafica un poco eso, donde cuentan que en la Empresa de Eurnekian, donde trabajaron Posse y Milei, ambos estaban en un Grupo que se autodenominaban Siberia, o sea eran notoriamente, las segundas líneas, donde presumo, era más trabajo que rosca, más sacrificio que luces de primeras figuras.

El Caputo que lo ayuda y asesora no es ni Luis ni Nicolas, las estrellas del apellido, es más bien el común de la familia. Y me empecé a preguntar si oportunamente, no será la hora de los comunes Pettobello, Vilella, Mondino, y muchísimo más que empiezan a aparecer y no son los súper candidatos de siempre, se los ve mujeres y hombres comúnes, humanos que en definitiva posiblemente sean el principio de esta nueva Era, donde claramente esos “genios de la política argentina”, la palabra fácil y el cartel rutilante, de todos los partidos que precedieron a Milei, nos trajeron lamentablemente a este increíble pozo de decadencia en el que nos encontramos a pesar de tener realmente de todo para ser, no sé si potencia, pero sí un país tranquilo y común para vivir como lo merecemos.

El grupo de dirigentes que acompañó a Javier Milei en su llegada a la presidencia

Javier, alguna figura de las de antaño deberás poner en tu Gabinete, pero no temas en seguir nombrando comunes, que no te corran con eso de que manejar un país es tan complicado. Te lo aseguro que manejar una familia o una empresa argentina es igual o más difícil, ya que no tenes asesores, ni chóferes ni todo a disposición para afrontar el día a día, cómo sí lo tenes, a tu alcance, al ser el máximo mandatario de Nuestro País.

De parte de los comunes tenés todo el apoyo para empezar a rehacer el País que merecemos ser.

Fernando J. Ibarrola, Un ciudadano común