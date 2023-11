Inversión al alcance de tus manos: alternativas para resguardar tus ahorros

Mercado inmobiliario en EEUU (REUTERS/Sarah Silbiger/File Photo)

El contexto político-económico es clave para identificar tendencias entre los inversores. En el caso de los argentinos –quienes se están moviendo en un marco con alto impacto inflacionario, incertidumbre económica y de período electoral–, el contexto los empuja a buscar alternativas para proteger sus ahorros y multiplicarlos, especialmente obteniendo una renta en dólares.

Esta inquietud puede apaciguarse al buscar oportunidades de inversión que tengan cualidades totalmente contrarias: menor inflación, estabilidad económica, y una moneda más fuerte. Características favorables que puede encontrarse en el mercado inmobiliario de Estados Unidos.

Por ejemplo, de acuerdo con Statista, la inflación anual proyectada para cerrar el 2023 es de 4,5%, mientras que en Argentina este número es del 190% aproximado, según la organización Libertad y Progreso. Además, el sector inmobiliario es una apuesta segura, en un país donde las propiedades tienden a valorizarse, y pueden ser rentadas para obtener una ganancia en dólares.

Tips para tomar decisiones de inversión segura y rentable a mediano y largo plazo en el sector inmobiliario de Estados Unidos.

Elegí el tipo de propiedad según tus necesidades

Hay varios tipos de propiedad en los que se pueden invertir en Estados Unidos: desde edificios de oficinas, hoteles, condo-hoteles, departamentos, casas, unidades de almacenamiento, espacios industriales, almacenes, entre otros.

De todos ellos se puede obtener una renta, a partir de su alquiler o uso. Cada uno tendrá un ticket de entrada diferente (no es lo mismo comprar una unidad de condo-hotel que una casa), generará una rentabilidad distinta, tendrá sus propios requisitos, y los beneficios propios del tipo de propiedad (por ejemplo, si ofrece o no título de propiedad).

Hay ciudades que han tomado protagonismo en los últimos años, como Atlanta, Savannah y Orlando

De acuerdo con las necesidades de cada inversor, del dinero del que dispone, y de lo que está buscando en el momento de invertir, se puede tomar una decisión.

La importancia de la ubicación

No sólo se trata de pensar en qué invertir, sino en dónde. La ubicación de la propiedad es crucial para poder predecir el desempeño del mercado, la valorización, y la rentabilidad. Hay factores que pueden ser considerados en esta toma de decisión: la tasa de criminalidad de la zona, la calidad de las escuelas, la presencia de parques y atracciones, hospitales, centros comerciales, restaurantes, autopistas y accesos, centros turísticos, etc. Teniendo en cuenta esto, no se debe priorizar únicamente las ciudades grandes–pues puede incluso ser contraproducente y que los precios sean mayores, y por ende la rentabilidad menor. Hay ciudades que han tomado protagonismo en los últimos años, como Atlanta, Savannah y Orlando, y han destronado a las grandes metrópolis como Nueva York y Los Ángeles como mecas de inversión inmobiliaria para los extranjeros y americanos.

Infórmate sobre el vehículo jurídico para tu compra

Otro punto para tener en cuenta es cómo se va a adquirir la propiedad: si se va a hacer a través de una sociedad o como persona física. Esto dependerá de las necesidades de cada inversor, y lo más recomendable es hablarlo con un contador americano, para recibir el mejor asesoramiento, y poder tomar una decisión informada. Las sociedades presentan varios beneficios, y puede abrirse desde Argentina o cualquier otro país, sin necesidad de viajar a Estados Unidos.

Confiá en un property manager

Así como se puede armar una LLC y comprar una propiedad a la distancia, también se puede administrar el inmueble, sin necesidad de que el inversor se encuentre en Estados Unidos. En general, los extranjeros–e incluso algunos americanos–, contratan property managers (administradores de propiedad) para que la manejen a la distancia. Esto puede incluir hacer marketing y promocionar la propiedad, recibir inquilinos, hacerse cargo del mantenimiento, pagar las expensas, entre otras tareas. De hecho, a veces las desarrolladoras ofrecen servicios de administración de la propiedad, en el momento de la compra.

Entendé los costos desde el comienzo

Es importante tener en cuenta que, además del valor de la propiedad o el monto que se va a invertir, habrá otros costos a considerar. Estos pueden incluir los honorarios para el agente inmobiliario y los costos de cierre, en el momento de la compra; los impuestos a la propiedad, una vez ya se es dueño de ésta, aunque quizás ya son considerados por el property manager; o los costos de la apertura y mantenimiento de una LLC, por mencionar algunos.

Con estas sugerencias, será mucho más fácil para los inversores argentinos incursionar en el mundo del Real Estate norteamericano, y así diversificar sus ahorros para poder hacer frente a la incertidumbre económica, y paralelamente, obtener una rentabilidad en dólares.

El autor es founder partner de Konnectia