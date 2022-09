Activos virtuales, algo que llegó para quedarse

Criptomonedas

Estamos en medio de una revolución de tecnología financiera. Una gran cantidad de cambios que generan riesgos y proveen considerables oportunidades.

Es de suma importancia el entender de dónde provienen estos riesgos, entre ellos los reputacionales y operacionales dado que el marco legal está en desarrollo. Se debe comprender también el ecosistema crypto y cómo establecer marcos regulatorios ya que estamos en medio de dicha revolución. Aumentan los canales de distribución y las criptomonedas también crecen, lo que genera un impulso global para regular este ámbito.

¿Qué es el Deep Web a diferencia del Dark Web? Según Raymond Villanueva Deep Web es internet no indexado para proteger información. Es legal, comúnmente utilizado y contiene un sistema de privacidad que protege los documentos, transacciones y bases de datos, entre otros.

El Dark Web, por su parte, es un sistema descentralizado de Darknets a las que se accede utilizando navegadores, como por ejemplo TOR (por sus siglas The Onion Router), o P2P (Amigo a Amigo), entre otros. Esto permite ocultar la dirección IP y otra información que dificulta el rastreo de la identidad de los usuarios.

Es en esta área en donde las agencias de seguridad a nivel internacional han encontrado el mayor movimiento de criptomonedas para financiar delitos. No se ha registrado una gran cantidad de esquemas complejos de lavado de dinero a través de las criptomonedas, pero sí su uso para financiar actividades delictivas como venta de armas ilegales, de narcóticos, de explosivos, la pornografía infantil a gran escala -en donde se paga por acceso a los sites con criptomonedas-, y la evasión de sanciones. Además, se han utilizado para financiar el terrorismo, explica Raymond.

Como señalamos, aún no sea han identificado esquemas complejos de lavado de dinero en donde se mueve dinero que proviene de actividad ilícita para así darle apariencia de legitimidad, tal cual establece la definición académica de lavado de dinero. En contraste, la definición legal americana de lavado de dinero penaliza el poner dinero que proviene de una actividad ilícita en contacto con una transferencia comercial. En este caso darle apariencia de legitimidad al dinero no es un factor, siempre y cuando el mismo provenga o apoye una actividad ilegal especifica. Estas dos definiciones no chocan, sino que se complementan. La definición legal es más abarcadora ya que su intención es limitar el movimiento de dinero ilícito y/o dirigido a apoyar actividad ilícita a través de nuestros sistemas financieros.

Es importante entender que el uso de criptomonedas no es ilegal, los delitos aquí comentados también se cometen con moneda fiduciaria. De hecho, una de las ventajas de las criptomonedas es que no son completamente anónimas, por el contrario, son transparentes, rastreables, públicas, permanentes y programables. Esto es sumamente importante. Es más, el proceso es repetible, eficiente y rápido. Por este motivo es importante contar con educación continua, capacitación y conocimiento en blockchain, en tecnología y en regulación; la cual está en un proceso de evolución continúa dada la vulnerabilidad de los activos virtuales, su volatilidad y fluctuaciones de valor.

Por ejemplo, tanto Rusia como China están trabajando actualmente para diversificar sus reservas. Están usando los cripto activos y “Smart Contracts” para evadir las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea. Cabe aclarar que los “Smart Contracts” no son ilegales. Estos crean un proceso ágil y eficiente minimizando la participación humana. Algunos de sus beneficios incluyen la velocidad y eficiencia en la que se pueden completar transacciones entre contrapartes. A su vez hay que estar educado en el tema para mitigar los riesgos que pueden acarrear, incluyendo la evasión de sanciones. Se trata de entender esta tecnología, implementarla y utilizarla legítimamente ya que cuenta con muchas eficiencias.

Al evaluar el uso de monedas y activos virtuales, incluyendo “Smart Contracts”, debemos mirarlo de manera holística ya que necesitamos contar con el conocimiento de regulaciones internaciones, tecnología, comercio internacional (importaciones y exportaciones), fluctuaciones internacionales, sanciones, y cambios políticos, legales y económicos que puedan afectar sus operaciones de negocio. Mi recomendación se alinea con la tendencia global, prestemos atención a este tema para aceptarlo y manejarlo de forma efectiva ya que llegó para quedarse.

SEGUIR LEYENDO: