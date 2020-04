La pandemia no solo trajo cambios muy importantes en nuestro estilo de vida sino que se extendió al sistema penal. Obviamente, los internos deben ser cuidados del virus. Los primeros días de la cuarentena parecía que lo más seguro era que cada uno se quedara en sus hábitats: si los presos no reciben visitas ni gozan del beneficio de las salidas transitorias, es difícil que se contaminen. Frente a esta premisa, avalada globalmente con la estrategia médica de la cuarentena, no faltaron los que baten el parche de los derechos humanos y los que abrevan en las fuentes oscuras del abolicionismo zaffaroniano. En una extravagante pirueta, lograron que las cárceles se fueran vaciando en tropel. No importaba el monto de la pena, ni los fundamentos del veredicto. Pese a que, según registros oficiales, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires no había infectado alguno -ni interno ni agente penitenciario-, la excusa del Covid-19 arrasó con el más elemental sentido común.