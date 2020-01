La tarea que tenemos es delicada, pero urgente: no podemos seguir tolerando que el Estado no esté presente para escuchar a quienes más sufren discriminación en nuestro país, condenar a quienes ejercen violencia e implementar políticas para evitar que se siga reproduciendo. Porque no se trata sólo de recibir denuncias, sino de trabajar en la prevención de la discriminación y en campañas que nos ayuden a identificar aquellas que ejercemos, a veces, sin darnos cuenta.