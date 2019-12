Es una nueva manera de gobernar, personalista, que tal vez suene arbitraria. El futuro dirá si dará resultados o no. Pero está claro que el cristinismo o el kirchnerismo, llámese como se quiera, no tiene homogeneidad interna. Hay dos cabezas, cuatro manos y dos mentes que no funcionan al mismo tiempo. Tienen los mismos amigos, pero diferentes gustos. Más bien se parece a un tablero desordenado. El presidente electo no parece sumergido en las aguas profundas del populismo, pero su socia, Cristina Kirchner, ya muestra todas las facetas populistas de su administración anterior. Populismo en el sentido que imprimió el italiano Norberto Bobbio. Un liderazgo de tipo carismático y la formación de una élite de “iluminados”, de intérpretes de la voluntad y del espíritu del “pueblo”. El líder es el consagrado a hacer lo que el pueblo quiere. El líder es el que interpreta y aplica la decisión popular , el “vamos por todo”.