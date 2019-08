Dicen de Macri que no fue claro al describir el desastre que encontró cuando se hizo cargo de sus responsabilidades. Es cierto: equivocado o no, priorizó no ventilar ante el mundo lo estructuralmente dañado que estaba el país. De alguna manera lo hizo por buenos modales. Macri no despidió a decenas de miles de militantes camporistas que poblaron la administración pública sin tener la mínima preparación; probablemente fue un error y debió despedirlos a todos de un plumazo, pero también podría haber dañado a personas útiles, tal vez procedió así por tino y buenos modales. Macri no ha tenido un solo funcionario como Guillermo Moreno (D'Elía, De Vido, Jaime, López…), que con la pistola sobre su escritorio recibía a sus conciudadanos, intimidaba mujeres, irrumpía en las reuniones de accionistas de las empresas con participación estatal y un largo etcétera. Podría haber designado gente de "choque" para imponer sus condiciones –siempre se consigue esa gente en las orillas de la política– y no lo hizo para no espantar potenciales inversores y/o porque sencillamente no está dentro de sus modales. Macri podría haber negociado con Moyano, Juan Pablo "Pata" Medina, Cristóbal López, políticos como Sergio Massa y tantos otros; es más, seguramente trató de hacerlo con algunos, pero las exigencias de estos ciertamente estaban lejos de toda razonabilidad y, por supuesto, de los buenos modales.