Justamente hablando de Europa debemos poner sobre la Mesa el reciente acuerdo con el Mercosur. La ganadería vacuna de nuestra región es uno de los grandes ganadores, quizás no tanto por la cantidad de carne extra que podrá exportar sino por la sensible baja de aranceles que obtendrá una vez que entre en vigor. Ahora bien dice el acuerdo: "Las normas que actualmente se aplican a los alimentos en Europa serán aplicadas sin excepción a todas las importaciones que entren desde el Mercosur. Los estándares de la UE no serán relajadas de ninguna manera por el acuerdo con el Mercosur, no son negociables y se mantendrán innegociables". Por otra parte, se reafirma el Principio Preventivo Ambiental que permite a las autoridades tomar medidas para proteger a los humanos, los animales, las plantas o el medio ambiente de potenciales riesgos, aun cuando no exista certeza científica concluyente. Y sobre bienestar animal hay un compromiso difuso de promover la agenda global de la UE en el tema, con cooperación entre las partes, con el objetivo de lograr una regulación mínima común. Aquí habrá que estar atentos: con normativas como las que explicamos en Europa, más los derechos que se ha reservado la UE para protección de sus consumidores y el medio ambiente, es fácil imaginarse que los productos del Mercosur sobre los que recaiga alguna duda de proceso productivo encuentren trabas para ser exportados. Vía sanidad de productos, precaución ambiental o bienestar animal, el abanico de barreras para-arancelarias que pueden surgir es muy relevante y a tener en cuenta. Podemos tomar esto como una potencial amenaza, que lo es, pero también como un desafío para aumentar nuestra calidad, generar productos con mejores atributos (para los que hay consumidores dispuestos a pagar), y también para, en lugar de mirar para otro lado y tener una actitud corporativa o culposa desde la producción, dar el debate ambiental. De nada sirve tratar a los activistas de locos o hacer chistes sobre la "doma de veganos", como tampoco es real tratar a todos los ganaderos de maltratadores de animales, justamente a ellos que los cuidan día a día y dependen de ellos para subsistir. Esa grieta no soluciona nada.