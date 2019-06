"¿Quién los inspira?" solté. Inés aseguró que los niños, con sus palabras y sus silencios, son los que muestran el rumbo. María Cristina recordó que sus alumnos le inspiran una rebeldía, una reacción ante cualquier eventual resignación, al reconocer que ellos no tendrán otra oportunidad: "Tienen este día, no podemos esperar a mañana, tenemos que romper hoy el circuito del 'no puedo'". Con esa expresión nos señaló un sentido de urgencia que muchos de sus oyentes compartimos.