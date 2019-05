A la fecha solo falta que constituyan región la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, frente a lo cual nos preguntamos, ¿la Buenos Aires Metropolitana no es acaso una región de Argentina que merece constituirse como tal? Y si lo fuera, ¿quienes habitamos esta región no deberíamos planificar un desarrollo integral e integrado? En consecuencia y para cohesionar un proyecto colectivo, ¿no se debería afirmar nuestra identidad de gran metrópolis como faro de la diversidad y el conocimiento? Y para integrarnos definitivamente a la deseada Argentina sustentable ¿no se debería poner en marcha una cruzada alberdiana para que en 2050 en nuestra gran ciudad seamos 12 millones de habitantes y no 24, como indica la proyección demográfica? Ello sería posible si crecen las ciudades intermedias, alentadas por fuertes desarrollos regionales.