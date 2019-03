No cito más poetas y narradoras porque me alejaría un poco, no demasiado, de las sufragistas, científicas, amas de casa, obreras, artistas, que fueron y son "actores sociales" del cambio. Esos "actores sociales" —lenguaje instrumental que no solemos usar cotidianamente— me dan la oportunidad de presentarles a Rita Segato, antropóloga argentina cuyas investigaciones están orientadas a las cuestiones de género en los pueblos indígenas y comunidades latinoamericanas, y cuyo nombre circula entre expertos en la materia y replicadores de éxitos en los medios de comunicación.