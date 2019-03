El jueves pasado, la ex presidente Cristina Kirchner tomó una determinación muy delicada. Su hija menor, Florencia, no podía volver al país porque estaba enferma: un problema de drenaje de su sistema linfático le hinchaba las piernas y eso le impedía tomarse un avión. En condiciones similares, la mayoría de las familias protegen a la persona que está padeciendo, especialmente si es un hijo. Se concentran en ella. Intentan que las energías no se dispersen, que se orienten en función del objetivo prioritario: que el hijo se cure. Cristina Kirchner hizo otra cosa. Difundió un video que, naturalmente, iba a tener un gran impacto público y desató un debate innecesario sobre su hija, en un momento delicado para la salud de esta. Dadas las condiciones en que se desarrolla el debate público en la Argentina, todo se puso muy desagradable. Si el estrés, como dicen los especialistas, es un elemento determinante en la evolución de la dolencia, es difícil entender el aporte de Cristina.