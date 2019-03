Más: No es cierto que en dos años y medio de macrismo la economía fuera exitosa. En ese tiempo la actividad no creció sino que se derrumbó un dos por ciento. Y no hay que insistir demasiado en que en algún momento la Casa Rosada derrotará a la inflación. El promedio mensual de inflación en el tiempo de Macri presidente es mayor que en las discutibles actuaciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. No hubo baja inflacionaria con Macri. Cada economista con su librito advertía sobre el déficit fiscal, pero también descuidaba otras razones que fomentaban el crecimiento de los precios, como la falta de fe en el futuro.