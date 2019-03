Thelma Fardin tiene problemas económicos porque no consigue trabajo: "¿Quién me va a contratar como actriz?"

Tras haber denunciado a Juan Darthés por violación, se convirtió en la cara visible del "Me too argentino". Pero la exposición le trajo algunos problemas laborales. "Este mes no pude pagar el alquiler", dice la ex "Patito Feo", preocupada