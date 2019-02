Aquella tarde de agosto hicimos un compromiso público. Nos unimos a través de nuestros valores para consolidar una clara estrategia que la hipocresía electoral no va a poder quebrantar. No nos vamos a dejar engañar otra vez. No vamos a regalar nuestro voto ni a convertirnos en votantes descartables. Somos millones de evangélicos y católicos que junto a otros millones de votantes de otros sectores sociales no vamos a volver a caer cautivos de promesas electorales vacías, iniciativas, leyes y políticas públicas que favorezcan y promuevan la tragedia del aborto y la destrucción de las familias.