Querían un aborto y no lo tuvieron. Y lanzaron una campaña que dice: "Cesárea no es ILE". ¿Qué pedían? Que se haga nacer a la niña y se la mate. No caben eufemismos. Lo pidió la Fundación Huésped, que recibe fondos del exterior para legalizar el aborto, a través de IPPF, la multinacional más grande de abortos del mundo; la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito; la Izquierda Diario, la Red de Comunicadores Feministas y otras tantas organizaciones abortistas. Lo pidieron mujeres de Unidad Ciudadana y diputados de Cambiemos. Uno acusó de "violencia institucional a quienes le exigen llevar a término el embarazo". Alguna usuaria pidió destituir a una diputada por pronunciarse a favor de las dos vidas.