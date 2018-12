Visiblemente apenado, el presidente Mauricio Macri declara: "No me gusta tener que llevar el precio de la energía a lo que vale". En la comisión bicameral le preguntaron al exministro Juan José Aranguren cuál es el costo del gas de boca de pozo. "No lo conozco", contestó. ¿Cuánto vale producir un metro cúbico de gas natural convencional en Argentina? ¿Cuánto un metro cúbico de shale gas?