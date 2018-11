La consigna de la campaña impulsora del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito que logró este año media sanción en el Congreso Nacional es "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir". Jóvenes presidentas de centros de estudiantes intervinieron en varias jornadas hablando de la urgencia de que la ESI se incorpore a la currícula educativa y al cotidiano institucional para que las pibas dejen de ser víctimas de violencias como abusos, violaciones, femicidios, pero también para que no tengan que dejar la escuela por un embarazo adolescente no deseado ni corran el riesgo de morir en un aborto clandestino. Sin embargo, no solo las pibas que llevan el pañuelo verde atado a la mochila intervinieron sobre la ESI. Oradoras con pañuelo verde o con pañuelo celeste, todas y todos plantearon la que la Educación Sexual Integral en las escuelas tenía que aplicarse.