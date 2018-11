¿Y en el peronismo como están viviendo la actualidad? Cristina Fernández no ha abierto la boca pero muchos se han largado a hablar y a negociar con ella, incluso enemigos de antaño ¿Qué negocian? No se sabe. Los "peronistas racionales", paralelamente no quieren saber nada con la ex-presidenta con un argumento de hierro: ¿cómo sacarnos de encima la carga embrutecida del monumento a la corrupción? Naturalmente el kirchnerismo tiene los oídos tapados. Descree de todo lo actuado por la justicia y sólo enjuicia a unos pocos que se salieron de la línea. En el peronismo federal, el de los gobernadores, donde existen observaciones críticas a la administración Macri, también hay disidencias internas. En definitiva: el peronismo no es un partido unido. Y a esta altura de fines de año es imposible que se ponga de acuerdo en el nombre del líder que quiere tener y sin discusiones.