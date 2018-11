Si sólo se utilizara un bien como medio de pago para comprar otro bien (trueque) o si el dinero se empleara únicamente para adquirir bienes y servicios, Jean Baptiste Say tenía (y siempre tendrá) toda la razón del mundo. El Banco Central (BC) sólo se debería concentrar en controlar la cantidad de dinero para que ni la inflación, ni la recesión se apoderen del bienestar económico social. Sin embargo, cuando el dinero empieza "a quemar en las manos" de inversores ansiosos por preservar el bienestar de muchas de sus generaciones futuras (tal como sucede desde que Estados Unidos abandonó el Patrón Oro en 1971), comienza una incansable búsqueda de arbitraje (comprar barato para vender caro) de divisas escasas y todo otra forma de pasivo financiero rentable en el mercado local e internacional para realizar ganancias rápidas y seguras (en la Argentina lucen las LEBAC, LELIQ, LECAP y LETES). En este escenario movido, "la aldea pitufa" pierde toda su armonía y las contribuciones de Say ya no son suficientes para una explicación completa.