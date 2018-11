En tercer lugar, el INADI ( Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) acaba de afirmar que no fue "insulto" el que profirió Hugo Moyano en una programa de radio llamando "cucaracha" a la diputada Graciela Ocaña. ¿Así que "cucaracha" no es un calificativo disminuyente? Esto remite a la década del treinta y cuarenta del siglo pasado cuando Hitler, Mussolini y Stalin llamaban "cucaracha" , "ratas" o "alimañas" a los integrantes del pueblo judío, a los partidarios de otros partidos o , en Rusia, a los opositores políticos del Kremlin. Pregunta: ¿Qué hace el Inadi en estos momentos donde, al amparo de la crisis económica atribuida a la búsqueda de un chivo emisario comienzan a aparecer carteles antisemitas en ciertas manifestaciones masivas y las no tan masivas? ¿Se ocupa el INADI de aquellos que en las canchas de fútbol insultan a los jugadores del club Atlanta, con sede en Villa Crespo gritándoles "rusos, los vamos a hacer jabón".