Pocas cosas le molestan tanto a Mauricio Macri como que lo comparen con Jair Bolsonaro. No solo porque no avaló la dictadura argentina ni hizo declaraciones favorables a la represión, sino porque está muy lejos de posturas clericales. Por el contrario, su acercamiento a filosofías new age (extrañas a las tradiciones religiosas occidentales) y el sostenimiento de políticas favorables a la agenda más liberal en materia de género y minorías sexuales desde que fue Jefe de Gobierno porteño siempre disgustaron al cardenal Jorge Bergoglio.