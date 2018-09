No mencionó que el peronismo en todos sus formatos: bueno, malo, kirchnerista, gobernadores, sensato, sedicioso, destituyente, transversal, racional, no solo no se mostró propenso al acuerdo, sino que torpedeó cualquier intento de seriedad legislativa para discutirlo. Se dedicó a proponer leyes que únicamente agravaban el agujero fiscal legado a Cambiemos por su propio partido y se acomodaban a sus egoísmos. En cambio, promovió leyes disruptivas en momentos inoportunos, con la consabida invasión de hordas callejeras que no fueron exactamente un buen mensaje para el mundo financiero internacional, que siempre duda del salvajismo.