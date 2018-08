Mucho antes del kirchnerismo la sociedad ya había adoptado, asimilado y glorificado a los corruptos. El inteligente eslogan que logró acuñarse con la acción comunicacional: "En la Argentina no se puede hacer negocios si no se coimea", no solo resultó rentable para todos los participantes, sino que creó una pertenencia social inmerecida. Y de paso tuvo el mérito de anular cualquier prurito ético. Los cuadernos obligan a pensar si no habría que dejar de generalizar el uso de la palabra "empresario" o al menos darle otro nombre a aquellos cuyo negocio no tiene que ver con el riesgo, la competencia y el cumplimiento de las normas de convivencia; en vez de casarse con ellos, halagarlos o disfrutar de sus fiestas. Similar tratamiento cabría para las palabras "político" y "partido".