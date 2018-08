Entre los unos y los otros –entre los que saben pero no les importa, y los que todavía no pueden creer– hay gente como Pablo Echarri, quien por un lado se muestra acongojado, y por el otro se pregunta si lo de los cuadernos K no es una maniobra de gigantescas proporciones, tendiente a evitar que Cristina Fernández no se pueda presentar como candidata a Presidenta.