Esta posición del Presidente Frondizi sobre el respeto por el derecho a la vida de los niños por nacer, se enmarca en la lucha por el respeto a la dignidad y derechos de todo ser humano que caracterizó su vida. Así lo narró en el discurso pronunciado con ocasión de recibir el Doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, el 16/04/1958: "Hace casi treinta años que, como cualquiera de vosotros, salía de la Universidad con un diploma bajo el brazo y todo orgulloso de haberlo conseguido me disponía a consagrar mi vida a la disciplina del derecho, gran vocación de mi vida… Encontré entonces que había una gran contradicción entre las teorías jurídicas y esa realidad social. En casi toda América las instituciones estaban subvertidas. El imperio de las ideas había sido subvertido por el imperio de la fuerza y la libertad era un ronco grito de seres encarcelados, torturados y perseguidos. Me vi entonces frente a una opción: o era un jurista consagrado al estudio y a la docencia universitaria o trataba de comprender esa realidad contradictoria haciendo mía la causa de cuantos luchaban por un mundo más humano y más justo, luchando yo mismo por transformar esa realidad. Me hice político con fidelidad a mi más profunda vocación, traté de hacer de la política una verdadera docencia ciudadana".