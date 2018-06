Para poner este logro en perspectiva, este ascenso desde el último círculo del averno financiero es el premio a las únicas medidas de corte aperturista y de libre competencia que se han aplicado en el país desde el 10 de diciembre de 2015: la salida del cepo, la instauración de un mercado cambiario sin limitaciones de entrada y salida de capitales, dividendos o intereses, el arreglo del default, un Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confiable no manoseado, una cierta recomposición de reservas, garantías de no injerencia del Estado en la conducción de las empresas privadas, una clara vocación de inserción en el ordenamiento global y el giro de política internacional que ha reposicionado a la Argentina en el capitalismo y en Occidente. Todo reforzado, volitivamente o no, por la reciente decisión de permitir una más libre flotación del tipo de cambio, presupuesto fundamental para mantener la estabilidad de la cuenta corriente y en definitiva de la credibilidad.