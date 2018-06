La reivindicación de la "Madre de la Patria" sirve para iluminar tres aspectos. El primero es atender y criticar el blanqueo de la historia argentina, un relato siempre reticente a incluir en las gestas a personajes no blancos o a disimular sus orígenes si son agregados (como el caso del célebre sargento Cabral respecto a San Martín, por ejemplo). En segundo término cuestionar una galería de próceres siempre masculinos y, en último lugar, matizar ciertas impresiones acerca de los afrodescendientes muy frecuentes en opiniones de época. En diciembre de 1813, tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, Belgrano escribió a San Martín lo siguiente: "No estoy así contento con la tropa de libertos; los negros y mulatos son una canalla que tiene tanto de cobarde como de sanguinaria, y en las cinco acciones que he tenido han sido los primeros en desordenar la línea, y buscar murallas de carne; sólo me consuela saber que vienen oficiales blancos o los que llamamos españoles con los cuales acaso hagan algo de provecho".