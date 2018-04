En efecto, ser maestro pizzero, gasista matriculado o cirujano dental no inhibe de suyo una vida de santidad de tanta calidad como la de un místico al estilo de Juan de la Cruz, que el documento cita. Según las propias palabras de Francisco, para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada sólo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así, niega concisa y enfáticamente el Papa.